Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Кац: «Иранское руководство, подобно крысам, прячется в туннелях»

18:05

Иранское руководство, «подобно крысам», прячется в туннелях, как ХАМАС, об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Из этих туннелей они отдают приказы обстреливать мирных жителей и гражданские цели в Израиле и по всему региону. Вот во что они превратились — в двойное руководство ХАМАС.

Тысячи людей погибли. Они скрывают это, отключая интернет, но, как я понимаю, морги и больницы переполнены. Мы нацелены на террористические силы, а не на мирных жителей. Это должно продолжаться.

Мы продолжим действовать против этого режима и его стратегических целей в Тегеране и по всему Ирану, день за днем, цель за целью.

Мы продолжим это делать, чтобы также дать иранскому народу возможность восстать и свергнуть этот режим. В конечном счете это зависит от них», - заявил министр обороны Израиля.

