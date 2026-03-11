Бакинский форум как платформа для продвижения диалога: встреча Асадова и Гамбоа

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета Министров, в ходе встречи была подчеркнута важность участия Ф.Гамбоа в 13-м Глобальном Бакинском форуме.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 11 марта встретился с первым вице-президентом Республики Коста-Рика Франсиско Гамбоа, находящимся с визитом в Баку.

Стороны отметили, что на фоне растущей напряженности в мире и сложных геополитических процессов форум играет важную роль как платформа для продвижения диалога, укрепления взаимного доверия и расширения сотрудничества.

На встрече были обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Коста-Рикой в экономической, инвестиционной сферах, сфере зеленой энергетики, гуманитарной и других областях.

Во встрече также приняла участие генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.