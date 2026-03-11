Первый рейс Turkish Airlines из Стамбула в Ереван

Авиакомпания Turkish Airlines начала выполнять рейсы по маршруту Стамбул – Ереван – Стамбул, сообщили в пресс-службе аэропорта «Звартноц».

«Сегодня в международный аэропорт «Звартноц» прибыл стартовый рейс авиакомпании Turkish Airlines из международного аэропорта Стамбула», - отмечается в сообщении.

В церемонии встречи рейса приняли участие заместитель председателя Комитета гражданской авиации Армении Степан Паяслян, директор и главный менеджер ЗАО «Армения» Международные аэропорты» Марсело Венде, вице-президент по продажам (Восточная Европа) Хусеин Озбек и генеральный директор по Грузии и Армении авиакомпании Turkish Airlines Кенан Индже.

Рейсы по маршруту Стамбул – Ереван – Стамбул будут выполняться ежедневно, начиная с 14 мая частота полетов увеличится до 10 раз в неделю, с 15 июня — до 14 раз в неделю.