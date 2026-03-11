USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Трамп: Война «скоро» закончится, а Иран «расплачивается за 47 лет смерти»

18:27 1698

Война с Ираном закончится «скоро», потому что в стране уже «практически не на что больше нацеливаться», заявил Axios президент США Дональд Трамп.

«Когда я захочу, чтобы она закончилась, она закончится», — сказал глава Белого дома.

По словам американского президента, «война идет отлично», а США и Израиль «значительно опережают график». «Мы нанесли больше ущерба, чем предполагали, даже за первоначальные шесть недель», — сказал он.

Иран враждебен не только по отношению к Израилю и США, но и ко всем странам Персидского залива, а также ко всему региону Ближнего Востока, считает Трамп.

«Они охотились за остальной частью Ближнего Востока. Они расплачиваются за 47 лет смерти и разрушений, которые причинили. Это расплата. Им так легко не сойдет с рук», — сказал президент США.

Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
19:35 225
Европейский путь Армении пролегает через Грузию
Европейский путь Армении пролегает через Грузию Пашинян заявил в ЕС
19:24 429
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен обновлено 19:12
19:12 11268
Трамп: Война «скоро» закончится, а Иран «расплачивается за 47 лет смерти»
Трамп: Война «скоро» закончится, а Иран «расплачивается за 47 лет смерти»
18:27 1699
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема; все еще актуально
13:24 3708
Бакинский форум как платформа для продвижения диалога: встреча Асадова и Гамбоа
Бакинский форум как платформа для продвижения диалога: встреча Асадова и Гамбоа
18:14 565
Кац: «Иранское руководство, подобно крысам, прячется в туннелях»
Кац: «Иранское руководство, подобно крысам, прячется в туннелях» ВИДЕО
18:05 1682
Теневой миллиард: в США проверяют известную криптобиржу на связь с Ираном
Теневой миллиард: в США проверяют известную криптобиржу на связь с Ираном
17:48 1301
В преддверии катастрофы: крупнейшие трейдеры газа объявили форс-мажор
В преддверии катастрофы: крупнейшие трейдеры газа объявили форс-мажор
17:38 1612
Правозащитнику Замину Заки дали 7 лет и 6 месяцев
Правозащитнику Замину Заки дали 7 лет и 6 месяцев
17:27 1448
На помощь Трампу спешит русская нефть
На помощь Трампу спешит русская нефть наш комментарий
16:45 2885

