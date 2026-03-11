USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Банк Израиля бьет тревогу: чем конфликт с Ираном грозит финансам

18:52 720

Геополитическая напряженность, вызванная началом операции Израиля и США против Ирана, повышает краткосрочные риски для экономической активности и требует взвешенного подхода к бюджетной политике, отмечается в пресс-релизе Банка Израиля.

Регулятор рекомендовал воздерживаться от финансирования новых программ, не связанных с обороной, и отказаться от снижения налогов.

Правительство Израиля на 2026 год увеличило оборонный бюджет на 32 млрд шекелей (около $10 млрд) и создало дополнительный резерв примерно в 13 млрд шекелей ($4 млрд) для военных и гражданских расходов на случай затяжного конфликта. Пересмотр прогноза доходов и отмена части бюджетных программ привели к росту целевого дефицита до 5,1% ВВП, а государственный долг может увеличиться примерно до 70% ВВП.

Главный экономист Министерства финансов Израиля снизил прогноз экономического роста на 0,5 п. п. Банк Израиля не исключает более значительное замедление экономики из-за высокой неопределенности на мировых рынках и волатильности цен на энергоносители.

Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
19:35 227
Европейский путь Армении пролегает через Грузию
Европейский путь Армении пролегает через Грузию Пашинян заявил в ЕС
19:24 430
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен обновлено 19:12
19:12 11271
Трамп: Война «скоро» закончится, а Иран «расплачивается за 47 лет смерти»
Трамп: Война «скоро» закончится, а Иран «расплачивается за 47 лет смерти»
18:27 1701
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема; все еще актуально
13:24 3710
Бакинский форум как платформа для продвижения диалога: встреча Асадова и Гамбоа
Бакинский форум как платформа для продвижения диалога: встреча Асадова и Гамбоа
18:14 565
Кац: «Иранское руководство, подобно крысам, прячется в туннелях»
Кац: «Иранское руководство, подобно крысам, прячется в туннелях» ВИДЕО
18:05 1683
Теневой миллиард: в США проверяют известную криптобиржу на связь с Ираном
Теневой миллиард: в США проверяют известную криптобиржу на связь с Ираном
17:48 1301
В преддверии катастрофы: крупнейшие трейдеры газа объявили форс-мажор
В преддверии катастрофы: крупнейшие трейдеры газа объявили форс-мажор
17:38 1613
Правозащитнику Замину Заки дали 7 лет и 6 месяцев
Правозащитнику Замину Заки дали 7 лет и 6 месяцев
17:27 1448
На помощь Трампу спешит русская нефть
На помощь Трампу спешит русская нефть наш комментарий
16:45 2885

