Банк Израиля бьет тревогу: чем конфликт с Ираном грозит финансам

Геополитическая напряженность, вызванная началом операции Израиля и США против Ирана, повышает краткосрочные риски для экономической активности и требует взвешенного подхода к бюджетной политике, отмечается в пресс-релизе Банка Израиля.

Регулятор рекомендовал воздерживаться от финансирования новых программ, не связанных с обороной, и отказаться от снижения налогов.

Правительство Израиля на 2026 год увеличило оборонный бюджет на 32 млрд шекелей (около $10 млрд) и создало дополнительный резерв примерно в 13 млрд шекелей ($4 млрд) для военных и гражданских расходов на случай затяжного конфликта. Пересмотр прогноза доходов и отмена части бюджетных программ привели к росту целевого дефицита до 5,1% ВВП, а государственный долг может увеличиться примерно до 70% ВВП.

Главный экономист Министерства финансов Израиля снизил прогноз экономического роста на 0,5 п. п. Банк Израиля не исключает более значительное замедление экономики из-за высокой неопределенности на мировых рынках и волатильности цен на энергоносители.