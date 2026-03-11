USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Крупнейший порт под угрозой: танкеры боятся заходить, нефть растет в цене

18:58 646

Часть судоходных компаний опасаются захода в один из немногих действующих крупных нефтяных портов Ближнего Востока – Фуджейру в ОАЭ – из‑за угрозы ударов беспилотников и возможных проблем со страхованием рейсов, пишет Bloomberg.

Порт расположен рядом с Ормузским проливом, но не в самом проливе.

Поскольку танкеры избегают захода в порт и не забирают нефть, поставленную по контрактам, она вновь становится свободным товаром, который можно продавать по более высокой спотовой цене. По данным источников агентства, как минимум один крупный европейский грузоотправитель уже отказался от заходов в Фуджейру. Японская компания Nippon Yusen KK также заявила, что прекратила заходы в порт.

Трейдеры отмечают, что судоходные компании опасаются ударов беспилотников и ракет, а также ссылаются на «нерешительность страховщиков», так как отмененные грузы могут быть реализованы по спотовым ценам.

Фуджейра — один из немногих терминалов региона, продолжающих экспорт нефти. Порт расположен недалеко от перекрытого Ормузского пролива, но вне его границ. Среди других действующих портов – Янбу на Красном море в Саудовской Аравии и Мина-эль-Фахал в Омане.

После начала операции США и Израиля против Ирана утром 28 февраля Тегеран закрыл Ормузский пролив. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что иранские вооруженные силы полностью контролируют эти воды. Фактически коммерческое судоходство через пролив, по которому проходит около 20% мировых поставок нефти, остановлено.

Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
19:35 228
Европейский путь Армении пролегает через Грузию
Европейский путь Армении пролегает через Грузию Пашинян заявил в ЕС
19:24 433
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен обновлено 19:12
19:12 11273
Трамп: Война «скоро» закончится, а Иран «расплачивается за 47 лет смерти»
Трамп: Война «скоро» закончится, а Иран «расплачивается за 47 лет смерти»
18:27 1702
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема; все еще актуально
13:24 3712
Бакинский форум как платформа для продвижения диалога: встреча Асадова и Гамбоа
Бакинский форум как платформа для продвижения диалога: встреча Асадова и Гамбоа
18:14 565
Кац: «Иранское руководство, подобно крысам, прячется в туннелях»
Кац: «Иранское руководство, подобно крысам, прячется в туннелях» ВИДЕО
18:05 1684
Теневой миллиард: в США проверяют известную криптобиржу на связь с Ираном
Теневой миллиард: в США проверяют известную криптобиржу на связь с Ираном
17:48 1302
В преддверии катастрофы: крупнейшие трейдеры газа объявили форс-мажор
В преддверии катастрофы: крупнейшие трейдеры газа объявили форс-мажор
17:38 1613
Правозащитнику Замину Заки дали 7 лет и 6 месяцев
Правозащитнику Замину Заки дали 7 лет и 6 месяцев
17:27 1449
На помощь Трампу спешит русская нефть
На помощь Трампу спешит русская нефть наш комментарий
16:45 2887

