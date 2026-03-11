Крупнейший порт под угрозой: танкеры боятся заходить, нефть растет в цене

Порт расположен рядом с Ормузским проливом, но не в самом проливе.

Часть судоходных компаний опасаются захода в один из немногих действующих крупных нефтяных портов Ближнего Востока – Фуджейру в ОАЭ – из‑за угрозы ударов беспилотников и возможных проблем со страхованием рейсов, пишет Bloomberg.

Поскольку танкеры избегают захода в порт и не забирают нефть, поставленную по контрактам, она вновь становится свободным товаром, который можно продавать по более высокой спотовой цене. По данным источников агентства, как минимум один крупный европейский грузоотправитель уже отказался от заходов в Фуджейру. Японская компания Nippon Yusen KK также заявила, что прекратила заходы в порт.

Трейдеры отмечают, что судоходные компании опасаются ударов беспилотников и ракет, а также ссылаются на «нерешительность страховщиков», так как отмененные грузы могут быть реализованы по спотовым ценам.

Фуджейра — один из немногих терминалов региона, продолжающих экспорт нефти. Порт расположен недалеко от перекрытого Ормузского пролива, но вне его границ. Среди других действующих портов – Янбу на Красном море в Саудовской Аравии и Мина-эль-Фахал в Омане.

После начала операции США и Израиля против Ирана утром 28 февраля Тегеран закрыл Ормузский пролив. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что иранские вооруженные силы полностью контролируют эти воды. Фактически коммерческое судоходство через пролив, по которому проходит около 20% мировых поставок нефти, остановлено.