Атака беспилотников: в оманском порту горят нефтехранилища

В результате удара беспилотниками по оманскому порту Салала повреждены нефтехранилища, сообщила компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности.

Отмечается, что над объектом зафиксировано два столба дыма, один из силосов (специальный бункер) охвачен огнем. Портовая охрана посоветовала пришвартованным судам подготовиться к отплытию.

Государственные СМИ Омана сообщают, что некоторые дроны были сбиты, другие достигли целей. Жертв и повреждений судов не зафиксировано. В Салале в момент ЧП было 19 судов.