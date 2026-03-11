Продовольственный кризис на подходе: Ормуз перекрыт, монархии в опасности

Издание отмечает, что страны Персидского залива зависят от импорта примерно 90% своих продовольственных товаров. Как подчеркнул эксперт британского Королевского института международных отношений Chatham House Нил Киллиам, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия получают около 70% продуктов через Ормузский пролив.

В связи с фактическим перекрытием пролива Ираном государства региона начали искать альтернативные маршруты поставок – через порты Красного моря, а также по суше и воздуху.

Ранее FT писала, что война на Ближнем Востоке уже привела к перебоям с поставками удобрений. Это в скором временем приведет к глобальному дефициту продовольствия, что подтолкнет цены на еду резко вверх.

Издание сообщало, что стоимость удобрений резко выросла. По подсчетам FT, мочевина подорожала на $130, достигнув отметки в $650 за тонну. Тонна аммиака теперь стоит $725 – на $130 выше, чем в середине февраля. «Сбои в поставках произошли именно тогда, когда в Европе фермеры вступают в сезон весеннего внесения удобрений, закупают и распределяют питательные вещества, от которых зависит урожайность», – говорилось в публикации газеты.

Аналитики подсчитали, что потребители в европейских странах в ближайшие недели могут столкнуться с повышением цен на хлеб, яйца, свинину и курятину.