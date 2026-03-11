USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Продовольственный кризис на подходе: Ормуз перекрыт, монархии в опасности

19:06 554

Перекрытие Ормузского пролива может вызвать дефицит продовольствия в монархиях Аравийского полуострова, сообщает британская газета Financial Times (FT).

Издание отмечает, что страны Персидского залива зависят от импорта примерно 90% своих продовольственных товаров. Как подчеркнул эксперт британского Королевского института международных отношений Chatham House Нил Киллиам, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия получают около 70% продуктов через Ормузский пролив.

В связи с фактическим перекрытием пролива Ираном государства региона начали искать альтернативные маршруты поставок – через порты Красного моря, а также по суше и воздуху.

Ранее FT писала, что война на Ближнем Востоке уже привела к перебоям с поставками удобрений. Это в скором временем приведет к глобальному дефициту продовольствия, что подтолкнет цены на еду резко вверх.

Издание сообщало, что стоимость удобрений резко выросла. По подсчетам FT, мочевина подорожала на $130, достигнув отметки в $650 за тонну. Тонна аммиака теперь стоит $725 – на $130 выше, чем в середине февраля. «Сбои в поставках произошли именно тогда, когда в Европе фермеры вступают в сезон весеннего внесения удобрений, закупают и распределяют питательные вещества, от которых зависит урожайность», – говорилось в публикации газеты.

Аналитики подсчитали, что потребители в европейских странах в ближайшие недели могут столкнуться с повышением цен на хлеб, яйца, свинину и курятину. 

Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
19:35 232
Европейский путь Армении пролегает через Грузию
Европейский путь Армении пролегает через Грузию Пашинян заявил в ЕС
19:24 436
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен обновлено 19:12
19:12 11276
Трамп: Война «скоро» закончится, а Иран «расплачивается за 47 лет смерти»
Трамп: Война «скоро» закончится, а Иран «расплачивается за 47 лет смерти»
18:27 1705
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема; все еще актуально
13:24 3713
Бакинский форум как платформа для продвижения диалога: встреча Асадова и Гамбоа
Бакинский форум как платформа для продвижения диалога: встреча Асадова и Гамбоа
18:14 566
Кац: «Иранское руководство, подобно крысам, прячется в туннелях»
Кац: «Иранское руководство, подобно крысам, прячется в туннелях» ВИДЕО
18:05 1687
Теневой миллиард: в США проверяют известную криптобиржу на связь с Ираном
Теневой миллиард: в США проверяют известную криптобиржу на связь с Ираном
17:48 1304
В преддверии катастрофы: крупнейшие трейдеры газа объявили форс-мажор
В преддверии катастрофы: крупнейшие трейдеры газа объявили форс-мажор
17:38 1615
Правозащитнику Замину Заки дали 7 лет и 6 месяцев
Правозащитнику Замину Заки дали 7 лет и 6 месяцев
17:27 1451
На помощь Трампу спешит русская нефть
На помощь Трампу спешит русская нефть наш комментарий
16:45 2891

