Европейский путь Армении пролегает через Грузию

«Грузия – это наш путь в Европейский союз. Мы начали процесс вступления Армении в ЕС после того, как Грузия получила статус страны-кандидата на членство в ЕС. Это сделало перспективу членства Армении ощутимой. Мы ожидаем и требуем развития конструктивного процесса между ЕС и Грузией. Это важно для Армении. Это также важно для Грузии», – сказал Пашинян.

По его словам, наибольшей проблемой на пути евроинтеграции Армении в настоящее время является «замороженное состояние политического диалога между ЕС и Грузией».