Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Иран экспортирует больше нефти через Ормуз, чем до войны

19:25 313

Иран экспортирует больше нефти через Ормузский пролив, чем до войны, в то время как поставки из других стран Персидского залива сокращаются. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal на основании данных компании Kpler, которая отслеживает нефтяные данные в режиме реального времени и анализирует движение судов и потоки товаров.

Согласно данным, за последние шесть дней танкеры загружали в среднем около 2,1 миллиона баррелей иранской нефти в день по сравнению с примерно 2 миллионами баррелей в день в феврале.

«Практически все суда, пересекающие пролив, связаны с Ираном или Китаем», — сказал Кристофер Лонг из Neptune P2P Group.

Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
19:35 238
Европейский путь Армении пролегает через Грузию
Европейский путь Армении пролегает через Грузию Пашинян заявил в ЕС
19:24 440
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен обновлено 19:12
19:12 11280
Трамп: Война «скоро» закончится, а Иран «расплачивается за 47 лет смерти»
Трамп: Война «скоро» закончится, а Иран «расплачивается за 47 лет смерти»
18:27 1710
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема; все еще актуально
13:24 3714
Бакинский форум как платформа для продвижения диалога: встреча Асадова и Гамбоа
Бакинский форум как платформа для продвижения диалога: встреча Асадова и Гамбоа
18:14 568
Кац: «Иранское руководство, подобно крысам, прячется в туннелях»
Кац: «Иранское руководство, подобно крысам, прячется в туннелях» ВИДЕО
18:05 1688
Теневой миллиард: в США проверяют известную криптобиржу на связь с Ираном
Теневой миллиард: в США проверяют известную криптобиржу на связь с Ираном
17:48 1304
В преддверии катастрофы: крупнейшие трейдеры газа объявили форс-мажор
В преддверии катастрофы: крупнейшие трейдеры газа объявили форс-мажор
17:38 1616
Правозащитнику Замину Заки дали 7 лет и 6 месяцев
Правозащитнику Замину Заки дали 7 лет и 6 месяцев
17:27 1453
На помощь Трампу спешит русская нефть
На помощь Трампу спешит русская нефть наш комментарий
16:45 2893

