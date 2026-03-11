Иран экспортирует больше нефти через Ормуз, чем до войны

Иран экспортирует больше нефти через Ормузский пролив, чем до войны, в то время как поставки из других стран Персидского залива сокращаются. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal на основании данных компании Kpler, которая отслеживает нефтяные данные в режиме реального времени и анализирует движение судов и потоки товаров.

Согласно данным, за последние шесть дней танкеры загружали в среднем около 2,1 миллиона баррелей иранской нефти в день по сравнению с примерно 2 миллионами баррелей в день в феврале.

«Практически все суда, пересекающие пролив, связаны с Ираном или Китаем», — сказал Кристофер Лонг из Neptune P2P Group.