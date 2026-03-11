Иранские порты в зоне риска: американские военные требуют эвакуации гражданских

Центральное командование ВС США (CENTCOM) призвало гражданских лиц немедленно покинуть иранские порты в зоне Ормузского пролива. Об этом говорится в распространенном сообщении CENTCOM.

CENTCOM 11 марта выпустило экстренное предупреждение для гражданских лиц в Иране, призвав их немедленно покинуть все портовые объекты в районе Ормузского пролива, где размещены иранские военно-морские силы. По информации американских военных, Тегеран использует гражданскую портовую инфраструктуру для операций, которые могут угрожать международному судоходству, подвергая опасности жизни мирных жителей.

В CENTCOM подчеркнули, что подобные действия лишают порты защитного статуса, превращая их в законные военные цели. Иранским докерам, административному персоналу и экипажам коммерческих судов рекомендовано держаться подальше от военных кораблей и техники, чтобы избежать возможных последствий.