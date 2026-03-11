USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Иранские порты в зоне риска: американские военные требуют эвакуации гражданских

19:32 269

Центральное командование ВС США (CENTCOM) призвало гражданских лиц немедленно покинуть иранские порты в зоне Ормузского пролива. Об этом говорится в распространенном сообщении CENTCOM.

CENTCOM 11 марта выпустило экстренное предупреждение для гражданских лиц в Иране, призвав их немедленно покинуть все портовые объекты в районе Ормузского пролива, где размещены иранские военно-морские силы. По информации американских военных, Тегеран использует гражданскую портовую инфраструктуру для операций, которые могут угрожать международному судоходству, подвергая опасности жизни мирных жителей.

В CENTCOM подчеркнули, что подобные действия лишают порты защитного статуса, превращая их в законные военные цели. Иранским докерам, административному персоналу и экипажам коммерческих судов рекомендовано держаться подальше от военных кораблей и техники, чтобы избежать возможных последствий.

Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
19:35 240
Европейский путь Армении пролегает через Грузию
Европейский путь Армении пролегает через Грузию Пашинян заявил в ЕС
19:24 442
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен обновлено 19:12
19:12 11283
Трамп: Война «скоро» закончится, а Иран «расплачивается за 47 лет смерти»
Трамп: Война «скоро» закончится, а Иран «расплачивается за 47 лет смерти»
18:27 1710
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил
Нетаньяху надо успеть, пока Трамп не соскочил главная тема; все еще актуально
13:24 3714
Бакинский форум как платформа для продвижения диалога: встреча Асадова и Гамбоа
Бакинский форум как платформа для продвижения диалога: встреча Асадова и Гамбоа
18:14 568
Кац: «Иранское руководство, подобно крысам, прячется в туннелях»
Кац: «Иранское руководство, подобно крысам, прячется в туннелях» ВИДЕО
18:05 1689
Теневой миллиард: в США проверяют известную криптобиржу на связь с Ираном
Теневой миллиард: в США проверяют известную криптобиржу на связь с Ираном
17:48 1305
В преддверии катастрофы: крупнейшие трейдеры газа объявили форс-мажор
В преддверии катастрофы: крупнейшие трейдеры газа объявили форс-мажор
17:38 1617
Правозащитнику Замину Заки дали 7 лет и 6 месяцев
Правозащитнику Замину Заки дали 7 лет и 6 месяцев
17:27 1455
На помощь Трампу спешит русская нефть
На помощь Трампу спешит русская нефть наш комментарий
16:45 2894

