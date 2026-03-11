Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном

По сообщению пресс-службы Минобороны, вначале гости посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный на главной площади города Нахчыван. Делегация также посетила памятник основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку в городе Нахчыван.

В рамках визита гости посетили штаб Отдельной общевойсковой армии. Командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-лейтенант Кянан Сеидов встретился с командующим Сухопутными войсками ВС Турции. В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Генерал армии Метин Токел отметил, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном с целью укрепления стабильности в регионе и полного обеспечения безопасности, и в соответствии с положениями исторической Шушинской декларации готова оказать любую военную помощь. Он также подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют прочную основу с точки зрения стратегического и военного партнерства.

Были обсуждены вопросы, связанные с планированием совместных военных учений и осуществлением взаимного обмена опытом.