Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Замир предупреждает: Никто не укроется от ударов Израиля

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир сообщил, что Тель-Авив намерен наращивать удары по Ирану, стремясь снизить его военный потенциал.

«Мы проводим кампанию, которая все больше подрывает иранский режим и его основы, одновременно отдаляя угрозу на длительный срок. К настоящему моменту нами уничтожены тысячи военнослужащих режима и его командиров. Мы продолжим усиливать удары по режиму и его военному потенциалу», - заявил Замир на авиабазе Тель-Ноф, слова которого распространила пресс-служба ЦАХАЛа.

По его словам, к настоящему моменту израильская армия уничтожила тысячи иранских солдат и командиров.

«Я говорю всем нашим врагам: никто не застрахован. Мы настигнем любого, кто попытается причинить вред израильскому мирному населению», – подчеркнул начальник Генштаба.

Он отметил, что израильская армия продолжит атаковать и ослаблять «ось террора – от ее центра в Тегеране до главного звена в Бейруте».

«Она (ливанская группировка «Хезболла») платит цену за свою поддержку Ирана. Мы не откажемся от цели ее разоружения – и эта кампания поможет нам ускорить этот процесс», – указал Замир.

Штабы КСИР, ракетные объекты, разведцентр в Тегеране под ударом Израиля
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
Заявления Ильхама Алиева
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
Европейский путь Армении пролегает через Грузию
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен
Трамп: Война «скоро» закончится. КСИР: Ждите «новые сюрпризы»
