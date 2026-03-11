USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

«Новый уровень поддержки»: советы России Ирану

по данным западной разведки
19:55 1683

Россия помогает Ирану применять передовые тактики использования беспилотников, отработанные в войне против Украины, для ударов по объектам США и стран Персидского залива на Ближнем Востоке, сообщил представитель западной разведки CNN.

Собеседник телеканала утверждает, что эти советы помогают военным исламской республики наносить удары по странам Персидского залива и военным объектам США на Ближнем Востоке.

Как отмечает CNN, беспилотники «Шахед», разработанные Тегераном, но серийно производимые Москвой, неожиданно успешно преодолевают противовоздушную оборону стран Персидского залива.

«То, что раньше считалось общей поддержкой, теперь вызывает все большие опасения, поскольку включает стратегии нанесения ударов дронами, которые Россия применяла в Украине», — заявил анонимный источник телеканала.

До настоящего времени обмен разведданными России с Ираном ограничивался общей помощью в определении целей, но предоставление конкретных тактических консультаций представляет собой новый уровень поддержки, добавляет CNN.

Представитель западной разведки также заявил CNN, что вызывает обеспокоенность и поддержка Ирана со стороны Китая, однако отказался раскрывать подробности.

Ранее американские СМИ писали, что Россия предоставляет Ирану разведданные для нанесения ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке. В Москве это отрицают.

Штабы КСИР, ракетные объекты, разведцентр в Тегеране под ударом Израиля
Штабы КСИР, ракетные объекты, разведцентр в Тегеране под ударом Израиля видео; обновлено 21:52
21:52 2821
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
21:26 1150
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
21:16 1448
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева добавлено фото; обновлено 20:52
20:52 4442
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
20:06 1459
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов видео; обновлено 18:50
18:50 7888
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
20:03 2146
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
19:35 1705
Европейский путь Армении пролегает через Грузию
Европейский путь Армении пролегает через Грузию Пашинян заявил в ЕС
19:24 1480
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен обновлено 19:12
19:12 13577
Трамп: Война «скоро» закончится. КСИР: Ждите «новые сюрпризы»
Трамп: Война «скоро» закончится. КСИР: Ждите «новые сюрпризы» обновлено 20:26
20:26 4579

