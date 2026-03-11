«Новый уровень поддержки»: советы России Ирану

Собеседник телеканала утверждает, что эти советы помогают военным исламской республики наносить удары по странам Персидского залива и военным объектам США на Ближнем Востоке.

Россия помогает Ирану применять передовые тактики использования беспилотников, отработанные в войне против Украины, для ударов по объектам США и стран Персидского залива на Ближнем Востоке, сообщил представитель западной разведки CNN.

Как отмечает CNN, беспилотники «Шахед», разработанные Тегераном, но серийно производимые Москвой, неожиданно успешно преодолевают противовоздушную оборону стран Персидского залива.

«То, что раньше считалось общей поддержкой, теперь вызывает все большие опасения, поскольку включает стратегии нанесения ударов дронами, которые Россия применяла в Украине», — заявил анонимный источник телеканала.

До настоящего времени обмен разведданными России с Ираном ограничивался общей помощью в определении целей, но предоставление конкретных тактических консультаций представляет собой новый уровень поддержки, добавляет CNN.

Представитель западной разведки также заявил CNN, что вызывает обеспокоенность и поддержка Ирана со стороны Китая, однако отказался раскрывать подробности.

Ранее американские СМИ писали, что Россия предоставляет Ирану разведданные для нанесения ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке. В Москве это отрицают.