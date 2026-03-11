USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении

20:03 2146

Армения начала импортировать азербайджанскую нефть, что привело к падению цен на топливо и разрушило устоявшиеся десятилетиями монополии. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе выступления в Европарламенте.

«Впервые с момента обретения независимости в ноябре 2025 года поезд прошел через территорию Азербайджана и Грузии и прибыл в Армению. Это стало возможным после того, как президент Азербайджана в октябре 2025 года снял ограничения на железнодорожные перевозки в Армению, и я благодарен ему за это решение», – заявил Пашинян.

Премьер добавил, что Ереван готов обеспечить транзит азербайджанских грузов в Турцию и обратно, используя существующую дорожную инфраструктуру. «Это мы можем сделать с помощью нашей сети дорог», – отметил он.

«Армения уже импортирует нефтепродукты из Азербайджана, что привело к снижению цен на нашем рынке и разрушило монополии, существовавшие десятилетиями. Я также хочу поблагодарить премьер-министра Грузии за поддержку железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном и за вклад в мирный процесс в целом», – подчеркнул Пашинян.

Кроме того, по словам главы армянского правительства, Армения готова с сегодняшнего дня организовать автомобильное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через свою территорию.

Штабы КСИР, ракетные объекты, разведцентр в Тегеране под ударом Израиля
Штабы КСИР, ракетные объекты, разведцентр в Тегеране под ударом Израиля видео; обновлено 21:52
21:52 2823
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
21:26 1152
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
21:16 1449
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева добавлено фото; обновлено 20:52
20:52 4445
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
20:06 1459
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов видео; обновлено 18:50
18:50 7889
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
20:03 2147
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
19:35 1705
Европейский путь Армении пролегает через Грузию
Европейский путь Армении пролегает через Грузию Пашинян заявил в ЕС
19:24 1480
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен обновлено 19:12
19:12 13579
Трамп: Война «скоро» закончится. КСИР: Ждите «новые сюрпризы»
Трамп: Война «скоро» закончится. КСИР: Ждите «новые сюрпризы» обновлено 20:26
20:26 4581

ЭТО ВАЖНО

Штабы КСИР, ракетные объекты, разведцентр в Тегеране под ударом Израиля
Штабы КСИР, ракетные объекты, разведцентр в Тегеране под ударом Израиля видео; обновлено 21:52
21:52 2823
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
21:26 1152
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
21:16 1449
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева добавлено фото; обновлено 20:52
20:52 4445
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
20:06 1459
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов видео; обновлено 18:50
18:50 7889
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
20:03 2147
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
19:35 1705
Европейский путь Армении пролегает через Грузию
Европейский путь Армении пролегает через Грузию Пашинян заявил в ЕС
19:24 1480
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен обновлено 19:12
19:12 13579
Трамп: Война «скоро» закончится. КСИР: Ждите «новые сюрпризы»
Трамп: Война «скоро» закончится. КСИР: Ждите «новые сюрпризы» обновлено 20:26
20:26 4581
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться