Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении

Армения начала импортировать азербайджанскую нефть, что привело к падению цен на топливо и разрушило устоявшиеся десятилетиями монополии. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе выступления в Европарламенте.

«Впервые с момента обретения независимости в ноябре 2025 года поезд прошел через территорию Азербайджана и Грузии и прибыл в Армению. Это стало возможным после того, как президент Азербайджана в октябре 2025 года снял ограничения на железнодорожные перевозки в Армению, и я благодарен ему за это решение», – заявил Пашинян.

Премьер добавил, что Ереван готов обеспечить транзит азербайджанских грузов в Турцию и обратно, используя существующую дорожную инфраструктуру. «Это мы можем сделать с помощью нашей сети дорог», – отметил он.

«Армения уже импортирует нефтепродукты из Азербайджана, что привело к снижению цен на нашем рынке и разрушило монополии, существовавшие десятилетиями. Я также хочу поблагодарить премьер-министра Грузии за поддержку железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном и за вклад в мирный процесс в целом», – подчеркнул Пашинян.

Кроме того, по словам главы армянского правительства, Армения готова с сегодняшнего дня организовать автомобильное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через свою территорию.