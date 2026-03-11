Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР

Основной удар пришелся по штаб-квартире подразделений «Катаиб Имам Али» в районе Мосула и Бартеллы. Очевидцы сообщают о серии мощных взрывов и вторичной детонации, что указывает на поражение складов с боеприпасами или ракетным вооружением.

В Ираке мощные авиаудары, приписываемые коалиции США и Израиля, поразили штабы и позиции шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в северной провинции Найнава.

Мониторинговые каналы также сообщают о взрывах возле аэропорта и военно-морской базы в Бушере на юге Ирана. Кроме того, атакована и база ВМС КСИР в Бендер-Аббасе на берегу Ормузского пролива.

В Сети также опубликованы кадры удара ВВС США по готовой к использованию иранской пусковой установке для баллистических ракет у входа в ее укрытие.