USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Удар Ирана по Кувейту оказался тяжелее: ранены десятки американцев

20:20 1802

Десятки американских военнослужащих получили ранения в результате удара беспилотника в Кувейте, при этом, как сообщалось ранее, погибли шесть их сослуживцев, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По их данным, удар 1 марта по тактическому оперативному центру в Кувейте оказался «еще более тяжелым, чем сообщалось ранее». Пострадали десятки военнослужащих: у некоторых выявлены черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и ожоги. По меньшей мере одному американскому военному потребовалась ампутация конечности, отмечает CBS News.

Согласно сведениям телеканала, не менее 37 пострадавших проходят лечение в госпиталях в США и Германии. Как минимум 20 из них потребовали экстренной эвакуации.

Ранее The Washington Post сообщала, что тактический оперативный центр, при ударе по которому погибли шесть американских военных, был практически не защищен от бомбардировок. Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял, что это был хорошо укрепленный командный пункт, а Иран применил «мощное оружие».

Штабы КСИР, ракетные объекты, разведцентр в Тегеране под ударом Израиля
Штабы КСИР, ракетные объекты, разведцентр в Тегеране под ударом Израиля видео; обновлено 21:52
21:52 2828
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
21:26 1157
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
21:16 1455
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева добавлено фото; обновлено 20:52
20:52 4449
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
20:06 1461
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов видео; обновлено 18:50
18:50 7889
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
20:03 2150
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
19:35 1706
Европейский путь Армении пролегает через Грузию
Европейский путь Армении пролегает через Грузию Пашинян заявил в ЕС
19:24 1482
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен обновлено 19:12
19:12 13582
Трамп: Война «скоро» закончится. КСИР: Ждите «новые сюрпризы»
Трамп: Война «скоро» закончится. КСИР: Ждите «новые сюрпризы» обновлено 20:26
20:26 4584

ЭТО ВАЖНО

Штабы КСИР, ракетные объекты, разведцентр в Тегеране под ударом Израиля
Штабы КСИР, ракетные объекты, разведцентр в Тегеране под ударом Израиля видео; обновлено 21:52
21:52 2828
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
21:26 1157
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
21:16 1455
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева добавлено фото; обновлено 20:52
20:52 4449
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
20:06 1461
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов видео; обновлено 18:50
18:50 7889
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
20:03 2150
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
19:35 1706
Европейский путь Армении пролегает через Грузию
Европейский путь Армении пролегает через Грузию Пашинян заявил в ЕС
19:24 1482
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен обновлено 19:12
19:12 13582
Трамп: Война «скоро» закончится. КСИР: Ждите «новые сюрпризы»
Трамп: Война «скоро» закончится. КСИР: Ждите «новые сюрпризы» обновлено 20:26
20:26 4584
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться