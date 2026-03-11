Удар Ирана по Кувейту оказался тяжелее: ранены десятки американцев

Десятки американских военнослужащих получили ранения в результате удара беспилотника в Кувейте, при этом, как сообщалось ранее, погибли шесть их сослуживцев, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По их данным, удар 1 марта по тактическому оперативному центру в Кувейте оказался «еще более тяжелым, чем сообщалось ранее». Пострадали десятки военнослужащих: у некоторых выявлены черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и ожоги. По меньшей мере одному американскому военному потребовалась ампутация конечности, отмечает CBS News.

Согласно сведениям телеканала, не менее 37 пострадавших проходят лечение в госпиталях в США и Германии. Как минимум 20 из них потребовали экстренной эвакуации.

Ранее The Washington Post сообщала, что тактический оперативный центр, при ударе по которому погибли шесть американских военных, был практически не защищен от бомбардировок. Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял, что это был хорошо укрепленный командный пункт, а Иран применил «мощное оружие».