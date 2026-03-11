Каждая ракета на счету: Украина получила немецкие PAC-3 для ПВО

Украина получила от Германии партию ракет PAC-3 для комплексов противовоздушной обороны Patriot, о поставке которых стороны договорились на последнем заседании в формате «Рамштайн». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

По словам президента, немецкая партия ракет поступила в Украину 10 марта. Всего в рамках последней встречи союзников было согласовано передать около 35 ракет PAC-3.

Зеленский отметил, что поставки стали результатом совместных усилий нескольких стран-партнеров.

«Это один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени мы договариваемся с партнерами. Мы хотели бы больше, получилось, как получилось. Немецкая часть от этих ракет вчера зашла, спасибо за это», – отметил глава украинского государства.

Он подчеркнул, что, несмотря на потребность Украины в большем количестве боеприпасов, каждая поставка имеет критическое значение для защиты неба.

«Действительно на последнем «Рамштайне» была договоренность от партнеров, что мы получим примерно то количество ракет, о котором вы говорите... Это было не от одной страны, будем честными, от нескольких стран», – добавил Зеленский.