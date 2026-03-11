USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Каждая ракета на счету: Украина получила немецкие PAC-3 для ПВО

20:45

Украина получила от Германии партию ракет PAC-3 для комплексов противовоздушной обороны Patriot, о поставке которых стороны договорились на последнем заседании в формате «Рамштайн». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

По словам президента, немецкая партия ракет поступила в Украину 10 марта. Всего в рамках последней встречи союзников было согласовано передать около 35 ракет PAC-3.

Зеленский отметил, что поставки стали результатом совместных усилий нескольких стран-партнеров.

«Это один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени мы договариваемся с партнерами. Мы хотели бы больше, получилось, как получилось. Немецкая часть от этих ракет вчера зашла, спасибо за это», – отметил глава украинского государства.

Он подчеркнул, что, несмотря на потребность Украины в большем количестве боеприпасов, каждая поставка имеет критическое значение для защиты неба.

«Действительно на последнем «Рамштайне» была договоренность от партнеров, что мы получим примерно то количество ракет, о котором вы говорите... Это было не от одной страны, будем честными, от нескольких стран», – добавил Зеленский.

Штабы КСИР, ракетные объекты, разведцентр в Тегеране под ударом Израиля
Штабы КСИР, ракетные объекты, разведцентр в Тегеране под ударом Израиля видео; обновлено 21:52
21:52 2830
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
21:26 1161
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
21:16 1458
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева добавлено фото; обновлено 20:52
20:52 4452
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
20:06 1461
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов видео; обновлено 18:50
18:50 7890
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
20:03 2151
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
19:35 1708
Европейский путь Армении пролегает через Грузию
Европейский путь Армении пролегает через Грузию Пашинян заявил в ЕС
19:24 1482
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен обновлено 19:12
19:12 13584
Трамп: Война «скоро» закончится. КСИР: Ждите «новые сюрпризы»
Трамп: Война «скоро» закончится. КСИР: Ждите «новые сюрпризы» обновлено 20:26
20:26 4585

