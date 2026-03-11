USD 1.7000
«Большая семерка» сохранит санкции против России

21:01 440

Лидеры стран G7 подтвердили намерение сохранять санкции против России, несмотря на колебания мировых цен на нефть на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после видеоконференции глав государств.

«Мы начнем работу по тщательному мониторингу всех более детальных последствий проблем, связанных с определенными категориями топлива», — заявил Макрон во время выступления, которое транслировалось на YouTube-канале BFMTV.

Президент добавил, что в ближайшие недели страны G7 обсудят вопросы восстановления судоходства в Ормузском проливе и обеспечения сопровождения судов. Эскалация конфликта уже вызвала перебои с поставками нефти, нефтепродуктов и удобрений, что способно оказать влияние на сельское хозяйство, подчеркнул Макрон.

С 28 февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана, Тегеран ограничил движение через Ормузский пролив — ключевой маршрут транспортировки нефти, нефтепродуктов и СПГ из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок.

