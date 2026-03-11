«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются

Украинский полк «Скала» сообщил о продвижении на одном из участков фронта в Днепропетровской области, пишут украинские СМИ.

По данным подразделения, украинские бойцы прорвали оборону российских войск и продвинулись примерно на 19 километров. Ключевым результатом операции стало освобождение населенного пункта Терновое. Штурм проводился поэтапно и сопровождался интенсивными боями, уточняют в пресс-службе полка. Активная фаза наступления стартовала 30 января 2026 года, в ней приняли участие около 200 штурмовиков.

Непосредственная зачистка Тернового длилась три дня. Украинские силы вели бои за каждую позицию, постепенно вытесняя российские подразделения из населенного пункта. После завершения основной фазы операции войска закрепились на новых рубежах.

Несмотря на освобождение села, обстановка в районе остается напряженной. Российские войска продолжают попытки контратаковать и удержать отдельные позиции поблизости, поэтому боевые действия на участке фронта продолжаются.