Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Убит и замначальника штаба ВС Ирана

21:20 804

Среди убитых в первые дни военной операции Израиля и США есть и заместитель начальника штаба вооруженных сил Ирана по вопросам логистики Мохсен Даребаги, сообщили иранские СМИ.

На высокопоставленных иранских чиновников была совершена атака, когда проводилось заседание Совета обороны Ирана. Тогда в результате ударов погибли начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Абдолрахим Мусави, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур, секретарь Совета обороны Али Шамхани и министр обороны Азиз Насирзаде. В числе других высокопоставленных лиц, погибших в результате авиаударов, значатся генерал-майор Мохаммад Ширази, глава аппарата Верховного главнокомандующего вооруженными силами; генерал Шахид Салех Асади, заместитель начальника разведуправления Генштаба вооруженных сил.

Штабы КСИР, ракетные объекты, разведцентр в Тегеране под ударом Израиля
Штабы КСИР, ракетные объекты, разведцентр в Тегеране под ударом Израиля видео; обновлено 21:52
21:52 2835
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
21:26 1169
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
21:16 1465
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева добавлено фото; обновлено 20:52
20:52 4458
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
20:06 1463
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов видео; обновлено 18:50
18:50 7893
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
20:03 2156
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
Командующий Сухопутными войсками Турции в Нахчыване: Мы рядом с Азербайджаном
19:35 1711
Европейский путь Армении пролегает через Грузию
Европейский путь Армении пролегает через Грузию Пашинян заявил в ЕС
19:24 1484
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен
Рваные раны и перелом: Хаменеи в первый день бомбардировок был ранен обновлено 19:12
19:12 13586
Трамп: Война «скоро» закончится. КСИР: Ждите «новые сюрпризы»
Трамп: Война «скоро» закончится. КСИР: Ждите «новые сюрпризы» обновлено 20:26
20:26 4589

