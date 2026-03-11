Убит и замначальника штаба ВС Ирана

Среди убитых в первые дни военной операции Израиля и США есть и заместитель начальника штаба вооруженных сил Ирана по вопросам логистики Мохсен Даребаги, сообщили иранские СМИ.

На высокопоставленных иранских чиновников была совершена атака, когда проводилось заседание Совета обороны Ирана. Тогда в результате ударов погибли начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Абдолрахим Мусави, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур, секретарь Совета обороны Али Шамхани и министр обороны Азиз Насирзаде. В числе других высокопоставленных лиц, погибших в результате авиаударов, значатся генерал-майор Мохаммад Ширази, глава аппарата Верховного главнокомандующего вооруженными силами; генерал Шахид Салех Асади, заместитель начальника разведуправления Генштаба вооруженных сил.