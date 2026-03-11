USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана

Война на Ближнем Востоке является частью более широкой стратегии США и в перспективе будет угрожать России, сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Госдумы, пишет «Парламентская газета».

«Что касается битвы за выживание, сейчас бьется Иран. Мы будем следующие. Посмотрите стратегию Трампа: на первом месте Китай, на втором — мы, на третьем — Иран», — заявил Зюганов. По его словам, происходящее в Персидском заливе демонстрирует, что «маски американского империализма сброшены», политику США Зюганов охарактеризовал как «агрессию, насилие и полную беспринципность».

Комментируя военную кампанию против Ирана, Зюганов сказал, что первоначальный план США не реализовался: «Блицкриг не удался. Они рассчитывали, что все быстро поднимут руки и им удастся продиктовать условия. Ничего не получается».

Лидер КПРФ заявил о тяжелых последствиях войны для региона. По его словам, боевые действия привели к проблемам с водой и продовольствием из-за повреждения опреснительных установок и инфраструктуры: «Я был во всем Персидском заливе — раньше это была зона благополучия, а теперь это зона пожара и бедствия».

Военная операция США и Израиль против Ирана началась 28 февраля. Президент Дональд Трамп назвал ее целью уничтожение иранской ядерной программы. В результате одного из израильских ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи и военное руководство исламской республики. Тегеран в ответ стал атаковать Израиль и американские военные базы в странах Ближнего Востока — Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. 

