Зеленый свет от правительства: Молдова на выходе из СНГ

Правительство Молдовы на заседании в среду, 11 марта, поддержало денонсацию основополагающих соглашений, лежащих в основе членства страны в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Речь идет об Уставе СНГ, подписанном в Минске 22 января 1993 года; Соглашении о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, а также Приложении к этому соглашению от 22 декабря 1991 года.

Законопроект отправят на рассмотрение президенту Молдовы Майе Санду. В случае ее одобрения документ внесут в парламент страны. Если и депутаты примут положительное решение, власти Молдовы уведомят Исполнительный комитет СНГ, и через 12 месяцев участие республики в организации будет прекращено, передает Deutsche Welle.

О том, что Молдова запустила процесс выхода из СНГ, сообщил в январе министр иностранных дел Михай Попшой, назвав это «важным шагом в укреплении европейской ориентации страны». Он указал, что Кишинев уже денонсировал 71 соглашение из подписанных с СНГ 283, еще около 60 находятся в процессе денонсации. При этом министр подчеркнул, что Молдова не намерена отказываться от договоренностей, приносящих экономическую выгоду или имеющих важное практическое значение для граждан, если они не противоречат европейскому курсу.

Нынешнее правительство Молдовы поставило своей целью присоединение страны к Евросоюзу к 2030 году. Однако для этого Кишиневу придется воплотить в жизнь ряд сложных реформ.