Израильтян предупредили: «Вас ждут трудные дни»

В ближайшее время обстрелы Израиля со стороны Ирана и «Хезболлы» продолжатся, поэтому израильтян ожидают новые «тяжелые дни». Такое заявление сделал глава Службы тыла Армии обороны Израиля генерал-майор Шай Клепер, передает 9-й израильский телеканал.

В настоящее время, согласно указаниям ЦАХАЛа, все учебные заведения, включая дошкольные, в Израиле не работают. Разрешены любые собрания численностью не более 50 человек при условии, что поблизости находятся убежища. Эти ограничения касаются магазинов, ресторанов и прочих предприятий.

«Впереди нас ждут трудные дни и испытания», - предупредил израильтян генерал.