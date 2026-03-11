Пезешкиан назвал «единственный способ» закончить войну

Единственный способ положить конец войне — это признать «законные права» Тегерана, выплатить республике репарации и предоставить международные гарантии безопасности от будущего нападения, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«В разговоре с лидерами России и Пакистана я подтвердил приверженность Ирана миру в регионе. Единственный способ закончить эту войну, развязанную сионистским режимом и США, — это признание законных прав Ирана, выплата репараций и твердые международные гарантии от будущей агрессии», — написал президент на своей странице в X.