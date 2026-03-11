USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Путин отправил своего спецпредставителя во Флориду

11 мартa 2026, 22:59

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встречается с представителями администрации президента США Дональда Трампа во Флориде, сообщили российские СМИ.

Ранее Reuters сообщило, что Дмитриев прибыл во Флориду. По словам собеседников агентства, в американском штате состоится встреча рабочей группы России и США по экономике. Кто будет участвовать в переговорах с американской стороны, не уточняется.

О создании российско-американской экономической рабочей группы сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров. Работа группы проходит параллельно трехсторонним переговорам России, США и Украины.

В последний раз Кирилл Дмитриев встречался с представителями США в конце февраля в отеле Four Seasons в Женеве. С американской стороны в переговорах участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась
11 мартa 2026, 22:23
Советники усомнились в победе Трампа?
Советники усомнились в победе Трампа?
11 мартa 2026, 17:22
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
11 мартa 2026, 23:23
Пезешкиан назвал «единственный способ» закончить войну
Пезешкиан назвал «единственный способ» закончить войну
11 мартa 2026, 22:41
На помощь Трампу спешит русская нефть
На помощь Трампу спешит русская нефть
11 мартa 2026, 16:45
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
11 мартa 2026, 21:26
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
11 мартa 2026, 21:16
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева
11 мартa 2026, 20:52
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
11 мартa 2026, 20:06
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов
11 мартa 2026, 18:50
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
11 мартa 2026, 20:03

