Путин отправил своего спецпредставителя во Флориду

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встречается с представителями администрации президента США Дональда Трампа во Флориде, сообщили российские СМИ.

Ранее Reuters сообщило, что Дмитриев прибыл во Флориду. По словам собеседников агентства, в американском штате состоится встреча рабочей группы России и США по экономике. Кто будет участвовать в переговорах с американской стороны, не уточняется.

О создании российско-американской экономической рабочей группы сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров. Работа группы проходит параллельно трехсторонним переговорам России, США и Украины.

В последний раз Кирилл Дмитриев встречался с представителями США в конце февраля в отеле Four Seasons в Женеве. С американской стороны в переговорах участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.