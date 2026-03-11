USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

«Лучший вариант действий»: гражданам США советуют срочно покинуть Ирак

11 мартa 2026, 23:07 526

Иран и связанные с ним группировки на Ближнем Востоке могут совершить вылазки против американского бизнеса, работающего в нефтегазовом секторе Ирака, считают в правительстве США.

«Иран и связанные с Ираном террористические военизированные формирования, возможно, планируют выбрать мишенями нефтяные (компании) и энергетическую инфраструктуру в Ираке, которыми владеют (фирмы) США», - говорится в предупреждении, которое было обнародовано американским посольством в Багдаде.

«Связанные с Ираном террористические военизированные формирования также выбирали мишенями гостиницы в Ираке, в том числе в Иракском Курдистане, в которых часто останавливаются американцы», - указывается в этом документе.

Его авторы считают, что для многих американских граждан скорейший выезд из Ирака является в нынешней ситуации «лучшим вариантом действий».

