Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар

Из-за ракетного удара сирены звучали в Хайфе, Галилее и на Голанских высотах.

Ливанская проиранская группировка «Хезболла» вечером 11 марта запустила из Ливана около 100 ракет в направлении севера Израиля, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В Армии обороны Израиля заявили, что наносят удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Бейруте и Дахии, а также перехватывает ракеты, запущенные из Ливана.

По предварительным данным медработников Израиля, ранения получил один человек. Информация о пострадавших уточняется.

Власти Израиля считают, что вечером 11 марта ракетные удары со стороны «Хезболлы» и Ирана будут более интенсивными, чем обычно. Это крупнейшая атака «Хезболлы» на Израиль с начала войны на Ближнем Востоке.