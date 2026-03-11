Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар

USD 1.7000
11 мартa 2026, 23:23 1207

Ливанская проиранская группировка «Хезболла» вечером 11 марта запустила из Ливана около 100 ракет в направлении севера Израиля, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Из-за ракетного удара сирены звучали в Хайфе, Галилее и на Голанских высотах.

В Армии обороны Израиля заявили, что наносят удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Бейруте и Дахии, а также перехватывает ракеты, запущенные из Ливана.

По предварительным данным медработников Израиля, ранения получил один человек. Информация о пострадавших уточняется.

Власти Израиля считают, что вечером 11 марта ракетные удары со стороны «Хезболлы» и Ирана будут более интенсивными, чем обычно. Это крупнейшая атака «Хезболлы» на Израиль с начала войны на Ближнем Востоке.

11 мартa 2026, 22:23 7137
11 мартa 2026, 17:22 4153
11 мартa 2026, 23:23 1208
11 мартa 2026, 22:41 2515
11 мартa 2026, 16:45 4340
11 мартa 2026, 21:26 3418
11 мартa 2026, 21:16 3812
11 мартa 2026, 20:52 6973
11 мартa 2026, 20:06 2102
11 мартa 2026, 18:50 8571
