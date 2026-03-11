USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Зеленский – американцам: Давите на Россию, не на меня

11 мартa 2026, 23:37 587

США могут помочь закончить войну в Украине, однако для этого нужно больше «давить» на Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава украинского государства сказал в интервью Die Welt и Politico.

Зеленский отметил, что Украина поддерживает переговоры, и влияние президента США Дональда Трампа в них является ключевым. При этом он заметил, что Соединенным Штатам стоит направить свое давление на Россию.

«Мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят покончить с этой войной. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня», – сказал президент Украины.

Заявления Зеленского прозвучали спустя неделю после того, как Трамп снова выразил разочарование президентом Украины, заявив, что украинский лидер должен «взяться за дело» и заключить соглашение. Трамп намекнул, что больше доверяет готовности Путина к переговорам о перемирии, чем Зеленского, не предоставив доказательств своего мнения. «Я думаю, что Путин готов заключить соглашение», – сказал Трамп.

«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась обновлено 22:23
11 мартa 2026, 22:23 7138
Советники усомнились в победе Трампа?
Советники усомнились в победе Трампа? новый поворот
11 мартa 2026, 17:22 4154
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
11 мартa 2026, 23:23 1209
Пезешкиан назвал «единственный способ» закончить войну
Пезешкиан назвал «единственный способ» закончить войну
11 мартa 2026, 22:41 2516
На помощь Трампу спешит русская нефть
На помощь Трампу спешит русская нефть наш комментарий; все еще актуально
11 мартa 2026, 16:45 4341
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
11 мартa 2026, 21:26 3418
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
11 мартa 2026, 21:16 3813
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева добавлено фото; обновлено 20:52
11 мартa 2026, 20:52 6974
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
11 мартa 2026, 20:06 2103
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов видео; обновлено 18:50
11 мартa 2026, 18:50 8571
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
11 мартa 2026, 20:03 3300

