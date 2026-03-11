Зеленский – американцам: Давите на Россию, не на меня

США могут помочь закончить войну в Украине, однако для этого нужно больше «давить» на Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава украинского государства сказал в интервью Die Welt и Politico.

Зеленский отметил, что Украина поддерживает переговоры, и влияние президента США Дональда Трампа в них является ключевым. При этом он заметил, что Соединенным Штатам стоит направить свое давление на Россию.

«Мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят покончить с этой войной. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня», – сказал президент Украины.

Заявления Зеленского прозвучали спустя неделю после того, как Трамп снова выразил разочарование президентом Украины, заявив, что украинский лидер должен «взяться за дело» и заключить соглашение. Трамп намекнул, что больше доверяет готовности Путина к переговорам о перемирии, чем Зеленского, не предоставив доказательств своего мнения. «Я думаю, что Путин готов заключить соглашение», – сказал Трамп.