Удары Израиля и США не уничтожили «шахед»: запасов много

Израиль и США определили удары по заводам по производству дронов одним из приоритетов в войне с Ираном. Организацию и координацию производства удалось нарушить, но, по словам собеседников агентства, Иран все еще способен производить «шахеды», хотя и в меньшем количестве. Кроме того, у Ирана есть запасы этих дронов на складах, а для сборки беспилотников не требуются сложные компоненты, что отличает их от ракет.

Удары Израиля и США по Ирану замедлили производство дронов-камикадзе «Шахед-136», но не уничтожили его, говорится в статье Bloomberg.

«Шахед» представляет собой корпус из стекловолокна с двигателем, базовой системой наведения и взрывчаткой. Такие дроны могут производиться и на неспециализированных мощностях. Например, на предприятии по ремонту скоростных катеров, сообщил источник, знакомый с иранским производством беспилотников.

Для запуска дрона-камикадзе достаточно пусковой установки на транспортном средстве размером с внедорожник или пикап.

Опрошенные агентством эксперты считают, что Иран наверняка предвидел, что удары будут наносить по оборонным объектам и построил их под землей. По мнению собеседников агентства, если даже йеменские хуситы могли собирать беспилотники под обстрелами, то иранские военные могут это делать, хотя и не в промышленных масштабах.

По словам экспертов, пока Иран может запускать по крайней мере 20 «шахедов» за одну атаку, что позволяет Тегерану эффективно угрожать своим целям. Всего, по оценке Bloomberg, с начала войны на Ближнем Востоке Иран запустил более 2100 «шахедов». Дроны повредили нефтяную инфраструктуру, парализовали работу аэропортов и уничтожили военную технику.