Израильтяне убирают с улиц Тегерана солдат «Басиджа»

Ударные беспилотники Hermes-900 ВВС Израиля ведут охоту на боевиков подразделений «Басидж» и членов милиции Корпуса стражей исламской революции, которые установили блокпосты с пулеметами.

По данным иранских государственных СМИ, несколько боевиков «Басиджа» и «защитников безопасности», находившихся на блокпостах в разных районах Тегерана, были убиты после того, как эти позиции атаковали беспилотники.

Утверждается, что взрывы и столкновения произошли в нескольких районах Тегерана, по неофициальным данным, убиты около десяти боевиков «Басиджа» и сотрудников сил безопасности режима.