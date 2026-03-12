USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Израильтяне убирают с улиц Тегерана солдат «Басиджа»

Ударные беспилотники Hermes-900 ВВС Израиля ведут охоту на боевиков подразделений «Басидж» и членов милиции Корпуса стражей исламской революции, которые установили блокпосты с пулеметами.

По данным иранских государственных СМИ, несколько боевиков «Басиджа» и «защитников безопасности», находившихся на блокпостах в разных районах Тегерана, были убиты после того, как эти позиции атаковали беспилотники.

Утверждается, что взрывы и столкновения произошли в нескольких районах Тегерана, по неофициальным данным, убиты около десяти боевиков «Басиджа» и сотрудников сил безопасности режима.

«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась обновлено 22:23
11 мартa 2026, 22:23 7138
Советники усомнились в победе Трампа?
Советники усомнились в победе Трампа? новый поворот
11 мартa 2026, 17:22 4156
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
11 мартa 2026, 23:23 1212
Пезешкиан назвал «единственный способ» закончить войну
Пезешкиан назвал «единственный способ» закончить войну
11 мартa 2026, 22:41 2519
На помощь Трампу спешит русская нефть
На помощь Трампу спешит русская нефть наш комментарий; все еще актуально
11 мартa 2026, 16:45 4342
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
11 мартa 2026, 21:26 3420
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
11 мартa 2026, 21:16 3815
Заявления Ильхама Алиева
Заявления Ильхама Алиева добавлено фото; обновлено 20:52
11 мартa 2026, 20:52 6976
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
Удары по иранским прокси. Взрывы в Бушере. Атака на базу КСИР
11 мартa 2026, 20:06 2104
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов
Угрозы Тегерана: Готовьтесь к нефти по 200 долларов видео; обновлено 18:50
11 мартa 2026, 18:50 8573
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
Пашинян: Азербайджанская нефть сломала устоявшуюся монополию в Армении
11 мартa 2026, 20:03 3300

