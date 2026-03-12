Атака беспилотников на Тегеран

Несколько израильских и американских ударных беспилотников замечены над Тегераном.
Расчеты зенитной артиллерии сил противовоздушной обороны Ирана и Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции безуспешно пытаются их сбить.
Согласно мониторинговым каналам, несколько контрольно-пропускных пунктов и военных автомобилей КСИР в различных районах Тегерана атакованы и уничтожены ударами барражирующих беспилотников.
Барражирующие беспилотники могут длительное время находиться в воздухе над определенной территорией, ждать появления целей, а затем наносить удар.