Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Атака беспилотников на Тегеран

00:24 1146

Несколько израильских и американских ударных беспилотников замечены над Тегераном.

Расчеты зенитной артиллерии сил противовоздушной обороны Ирана и Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции безуспешно пытаются их сбить.

Согласно мониторинговым каналам, несколько контрольно-пропускных пунктов и военных автомобилей КСИР в различных районах Тегерана атакованы и уничтожены ударами барражирующих беспилотников.

Барражирующие беспилотники могут длительное время находиться в воздухе над определенной территорией, ждать появления целей, а затем наносить удар.

Решение Совбеза ООН по Ирану
Решение Совбеза ООН по Ирану новость дополнена
01:00 1383
Большой снос в центре Баку: что происходит?
Большой снос в центре Баку: что происходит? фото
01:34 1034
«Штормами» по «Искандерам»
«Штормами» по «Искандерам» горячая тема
11 мартa 2026, 23:54 3771
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
00:45 973
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась обновлено 22:23
11 мартa 2026, 22:23 8128
Советники усомнились в победе Трампа?
Советники усомнились в победе Трампа? новый поворот
11 мартa 2026, 17:22 4582
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
11 мартa 2026, 23:23 2168
Пезешкиан назвал «единственный способ» закончить войну
Пезешкиан назвал «единственный способ» закончить войну
11 мартa 2026, 22:41 3764
На помощь Трампу спешит русская нефть
На помощь Трампу спешит русская нефть наш комментарий; все еще актуально
11 мартa 2026, 16:45 4596
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
11 мартa 2026, 21:26 4337
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
11 мартa 2026, 21:16 4695

