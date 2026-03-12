Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит срочное совещание по вопросам безопасности на фоне массированного обстрела Израиля со стороны боевиков «Хезболлы».

По сообщению израильских СМИ, на совещании рассматриваются различные варианты, включая наземную операцию в Ливане.

В Израиле считают, что власти Ливана не способны сдерживать «Хезболлу». Высокопоставленный источник заявил, что «они («Хезболла») с ними (властями Ливана) не считаются. «Хезболла» пытается заставить нас сбавить обороты в Иране. Этого не произойдет. Мы можем вести обе операции одновременно», - сказал источник.

На совещании обсуждается возможность ударов по объектам инфраструктуры в Ливане.