USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Нетаньяху проводит срочное совещание

00:57 1020

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит срочное совещание по вопросам безопасности на фоне массированного обстрела Израиля со стороны боевиков «Хезболлы».

По сообщению израильских СМИ, на совещании рассматриваются различные варианты, включая наземную операцию в Ливане.

В Израиле считают, что власти Ливана не способны сдерживать «Хезболлу». Высокопоставленный источник заявил, что «они («Хезболла») с ними (властями Ливана) не считаются. «Хезболла» пытается заставить нас сбавить обороты в Иране. Этого не произойдет. Мы можем вести обе операции одновременно», - сказал источник.

На совещании обсуждается возможность ударов по объектам инфраструктуры в Ливане.

Решение Совбеза ООН по Ирану
Решение Совбеза ООН по Ирану новость дополнена
01:00 1387
Большой снос в центре Баку: что происходит?
Большой снос в центре Баку: что происходит? фото
01:34 1038
«Штормами» по «Искандерам»
«Штормами» по «Искандерам» горячая тема
11 мартa 2026, 23:54 3772
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
00:45 976
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась обновлено 22:23
11 мартa 2026, 22:23 8128
Советники усомнились в победе Трампа?
Советники усомнились в победе Трампа? новый поворот
11 мартa 2026, 17:22 4582
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
11 мартa 2026, 23:23 2169
Пезешкиан назвал «единственный способ» закончить войну
Пезешкиан назвал «единственный способ» закончить войну
11 мартa 2026, 22:41 3765
На помощь Трампу спешит русская нефть
На помощь Трампу спешит русская нефть наш комментарий; все еще актуально
11 мартa 2026, 16:45 4597
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
11 мартa 2026, 21:26 4337
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
11 мартa 2026, 21:16 4695

ЭТО ВАЖНО

Решение Совбеза ООН по Ирану
Решение Совбеза ООН по Ирану новость дополнена
01:00 1387
Большой снос в центре Баку: что происходит?
Большой снос в центре Баку: что происходит? фото
01:34 1038
«Штормами» по «Искандерам»
«Штормами» по «Искандерам» горячая тема
11 мартa 2026, 23:54 3772
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
00:45 976
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась обновлено 22:23
11 мартa 2026, 22:23 8128
Советники усомнились в победе Трампа?
Советники усомнились в победе Трампа? новый поворот
11 мартa 2026, 17:22 4582
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
11 мартa 2026, 23:23 2169
Пезешкиан назвал «единственный способ» закончить войну
Пезешкиан назвал «единственный способ» закончить войну
11 мартa 2026, 22:41 3765
На помощь Трампу спешит русская нефть
На помощь Трампу спешит русская нефть наш комментарий; все еще актуально
11 мартa 2026, 16:45 4597
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
11 мартa 2026, 21:26 4337
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
11 мартa 2026, 21:16 4695
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться