Решение Совбеза ООН по Ирану

Резолюцию подготовил Бахрейн при поддержке стран Персидского залива. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза. Россия и Китай воздержались от голосования.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию с призывом к Ирану остановить атаки на арабские страны.

В документе отмечено, что ООН «в самой резкой форме осуждает вопиющие атаки Исламской Республики Иран по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании». Страны считают такие действия исламской республики нарушением международного права. В документе также осуждаются действия иранских властей по блокировке Ормузского пролива.

У документа было 135 соавторов из числа стран-членов ООН, это стало рекордом для резолюций Совбеза.

При этом российский альтернативный проект резолюции не был принят: он набрал только четыре голоса «за», против выступили США и Латвия, еще девять членов Совбеза воздержались.

В резолюции не упоминаются авиаудары США и Израиля по Ирану, замечает Би-би-си.