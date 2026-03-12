USD 1.7000
Решение Совбеза ООН по Ирану

новость дополнена
01:00 1387

Совет Безопасности ООН принял резолюцию с призывом к Ирану остановить атаки на арабские страны.

Резолюцию подготовил Бахрейн при поддержке стран Персидского залива. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза. Россия и Китай воздержались от голосования.

В документе отмечено, что ООН «в самой резкой форме осуждает вопиющие атаки Исламской Республики Иран по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании». Страны считают такие действия исламской республики нарушением международного права. В документе также осуждаются действия иранских властей по блокировке Ормузского пролива.

У документа было 135 соавторов из числа стран-членов ООН, это стало рекордом для резолюций Совбеза.

При этом российский альтернативный проект резолюции не был принят: он набрал только четыре голоса «за», против выступили США и Латвия, еще девять членов Совбеза воздержались.

В резолюции не упоминаются авиаудары США и Израиля по Ирану, замечает Би-би-си. 

