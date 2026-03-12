Трамп «посмотрит», что будет с новыми властями Ирана

США уже дважды «уничтожили» руководство Ирана и посмотрят, что произойдет с новой группой лидеров исламской республики, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы уничтожили их флот, их вооруженные силы во всех формах. Мы уничтожили практически все, что там было, включая их руководство. Дважды», - сказал Трамп журналистам во время посещения одного из заводов в городе Цинциннати (штат Огайо).

«Мы дважды уничтожили их руководство, и теперь у них появляется новая группа (лидеров). Посмотрим, что с ними будет», - добавил Трамп.