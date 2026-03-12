USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Трамп «посмотрит», что будет с новыми властями Ирана

01:14 524

США уже дважды «уничтожили» руководство Ирана и посмотрят, что произойдет с новой группой лидеров исламской республики, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы уничтожили их флот, их вооруженные силы во всех формах. Мы уничтожили практически все, что там было, включая их руководство. Дважды», - сказал Трамп журналистам во время посещения одного из заводов в городе Цинциннати (штат Огайо).

«Мы дважды уничтожили их руководство, и теперь у них появляется новая группа (лидеров). Посмотрим, что с ними будет», - добавил Трамп.

Решение Совбеза ООН по Ирану
Решение Совбеза ООН по Ирану новость дополнена
01:00 1394
Большой снос в центре Баку: что происходит?
Большой снос в центре Баку: что происходит? фото
01:34 1045
«Штормами» по «Искандерам»
«Штормами» по «Искандерам» горячая тема
11 мартa 2026, 23:54 3777
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
00:45 979
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась обновлено 22:23
11 мартa 2026, 22:23 8128
Советники усомнились в победе Трампа?
Советники усомнились в победе Трампа? новый поворот
11 мартa 2026, 17:22 4585
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
11 мартa 2026, 23:23 2169
Пезешкиан назвал «единственный способ» закончить войну
Пезешкиан назвал «единственный способ» закончить войну
11 мартa 2026, 22:41 3767
На помощь Трампу спешит русская нефть
На помощь Трампу спешит русская нефть наш комментарий; все еще актуально
11 мартa 2026, 16:45 4597
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
11 мартa 2026, 21:26 4338
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
11 мартa 2026, 21:16 4696

