Большой снос в центре Баку: что происходит?

В центре Баку, рядом с Приморским бульваром, начался снос старых жилых зданий. Речь идет о двух пятиэтажных зданиях и одном четырнадцатиэтажном доме на улицах Хагани, Узеира Гаджибекова и Кевкаб Сафаралиевой в Насиминском районе. Территория вокруг домов ограждена, вход и выход ограничены. Со вторника начался демонтаж одного из пятиэтажных зданий.
По словам жителей, им дали время для переселения до начала марта, и они освободили квартиры в указанный срок. Процесс сноса идет быстро: оперативно отключили коммуникационные линии, техника приступила к демонтажу.
Один из жильцов рассказал, что им сразу сообщили: обращения о денежной компенсации рассматриваться не будут. Взамен жителям предложили квартиры в новых домах, которые будут построены на месте снесенных зданий.
Четырнадцатиэтажный дом был построен около 50 лет назад. Жильцам объяснили, что срок его эксплуатации истек и здание признано аварийным. Тем не менее многие считают, что дома не находились в настолько опасном состоянии, чтобы их снос был необходим. На месте демонтируемых зданий планируется создать зеленую зону и построить два 28‑этажных жилых корпуса. До сдачи новых домов граждане будут проживать на съемных квартирах.
Отметим, что некоторое время назад в СМИ появилась информация, что в центре Баку строительство зданий выше 12 этажей может быть ограничено. Сообщалось, что власти рассматривают этот вопрос с учетом пробок, сейсмической активности и других факторов. Однако жильцы утверждают, что видели проект будущих зданий и уверены: многоэтажные дома все же будут построены.
В ближайшие год-два в Насиминском районе Баку ожидается снос еще нескольких объектов — как частных, так и многоквартирных домов. В частности, планируется демонтаж аварийных двухэтажных домов по адресу: улица 28 Мая, 48, рядом с парком Самеда Вургуна. Жители говорят, что их дома давно включены в список аварийных, и периодически в новостях упоминается их адрес, однако конкретных шагов пока не предпринято. Причина — отсутствие компаний, заинтересованных в строительстве: плотная застройка не позволяет возвести на этом месте крупные многоэтажные здания. Аналогичная ситуация и на улицах Джалила Мамедгулузаде, Мирали Гашгая и в районе станции метро «28 Мая» — вплоть до здания полиции.
В Насиминской районной Исполнительной власти сообщили haqqin.az, что по улицам Хагани, Узеира Гаджибекова и Кевкаб Сафаралиевой переселены 152 семьи, с каждой заключен договор. На месте снесенных домов компания Nəsimi Tower построит новые здания и создаст зеленую зону. В администрации также отметили, что в других частях района снос пока не начат, но обсуждения ведутся. Переселение проводится в соответствии с действующим постановлением Кабинета Министров, и переговоры с жителями других территорий пока не проводились.
В интернете мы не нашли какой‑либо информации о компании Nəsimi Tower, которая реализует крупный проект в центре города. В районной администрации заявили, что не располагают сведениями о компании.
Государственный комитет по градостроительству и архитектуре также не ответил на вопросы, выдано ли разрешение на строительство 28‑этажных зданий по указанным адресам и что известно о компании-застройщике.