Большой снос в центре Баку: что происходит?

В центре Баку, рядом с Приморским бульваром, начался снос старых жилых зданий. Речь идет о двух пятиэтажных зданиях и одном четырнадцатиэтажном доме на улицах Хагани, Узеира Гаджибекова и Кевкаб Сафаралиевой в Насиминском районе. Территория вокруг домов ограждена, вход и выход ограничены. Со вторника начался демонтаж одного из пятиэтажных зданий. По словам жителей, им дали время для переселения до начала марта, и они освободили квартиры в указанный срок. Процесс сноса идет быстро: оперативно отключили коммуникационные линии, техника приступила к демонтажу.

Один из жильцов рассказал, что им сразу сообщили: обращения о денежной компенсации рассматриваться не будут. Взамен жителям предложили квартиры в новых домах, которые будут построены на месте снесенных зданий. Четырнадцатиэтажный дом был построен около 50 лет назад. Жильцам объяснили, что срок его эксплуатации истек и здание признано аварийным. Тем не менее многие считают, что дома не находились в настолько опасном состоянии, чтобы их снос был необходим. На месте демонтируемых зданий планируется создать зеленую зону и построить два 28‑этажных жилых корпуса. До сдачи новых домов граждане будут проживать на съемных квартирах. Отметим, что некоторое время назад в СМИ появилась информация, что в центре Баку строительство зданий выше 12 этажей может быть ограничено. Сообщалось, что власти рассматривают этот вопрос с учетом пробок, сейсмической активности и других факторов. Однако жильцы утверждают, что видели проект будущих зданий и уверены: многоэтажные дома все же будут построены.