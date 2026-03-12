Задержали бизнес-леди Кенуль Гамзаеву

В Баку задержана руководитель сети салонов Beautytime Кенуль Гамзаева.

Как стало известно haqqin.az, Гамзаеву задержали сотрудники полиции в ходе проведенных оперативных мероприятий. Бизнес-леди обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Отметим, что месяц назад блогеры Fidan Zeyn и Azerina подали в Хатаинское районное управление полиции жалобу на К.Гамзаеву, утверждая, что последняя мошенническим путем завладела их 150 тысячами манатов.

Несколько дней назад К.Гамзаева была объявлена в розыск, так как скрывалась от следствия. Хатаинское РУП ведет следствие.