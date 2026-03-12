USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

В Ираке нефтетанкеры и крупное месторождение попали мощный обстрел

02:10 170

Два нефтяных танкера, принадлежащих иностранным компаниям, попали под обстрел у берегов Ирака около границы с Кувейтом, сообщил информационный портал Shafaq News.

Источник портала в силовых структурах Ирака заявил, что суда «могут быть связаны с США», при этом точной информации об их принадлежности пока нет. В результате обстрелов на борту танкеров вспыхнул сильный пожар. Портал, опираясь на «предварительные сведения», уверяет, что удар нанес Иран.

Власти Ирака эту информацию пока официально не комментировали.

Портал также сообщает, что в среду крупнейшее нефтяное месторождение «Меджнун» в Басре подверглось атаке беспилотника, всего через день после того, как другой беспилотник упал на территорию объекта, не причинив никакого ущерба. Информации о жертвах или ущербе пока нет

Решение Совбеза ООН по Ирану
Решение Совбеза ООН по Ирану новость дополнена
01:00 1400
Большой снос в центре Баку: что происходит?
Большой снос в центре Баку: что происходит? фото
01:34 1052
«Штормами» по «Искандерам»
«Штормами» по «Искандерам» горячая тема
11 мартa 2026, 23:54 3782
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
00:45 981
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась обновлено 22:23
11 мартa 2026, 22:23 8129
Советники усомнились в победе Трампа?
Советники усомнились в победе Трампа? новый поворот
11 мартa 2026, 17:22 4585
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
11 мартa 2026, 23:23 2170
Пезешкиан назвал «единственный способ» закончить войну
Пезешкиан назвал «единственный способ» закончить войну
11 мартa 2026, 22:41 3768
На помощь Трампу спешит русская нефть
На помощь Трампу спешит русская нефть наш комментарий; все еще актуально
11 мартa 2026, 16:45 4597
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
11 мартa 2026, 21:26 4340
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
11 мартa 2026, 21:16 4696

