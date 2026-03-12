В Ираке нефтетанкеры и крупное месторождение попали мощный обстрел

Два нефтяных танкера, принадлежащих иностранным компаниям, попали под обстрел у берегов Ирака около границы с Кувейтом, сообщил информационный портал Shafaq News.

Источник портала в силовых структурах Ирака заявил, что суда «могут быть связаны с США», при этом точной информации об их принадлежности пока нет. В результате обстрелов на борту танкеров вспыхнул сильный пожар. Портал, опираясь на «предварительные сведения», уверяет, что удар нанес Иран.

Власти Ирака эту информацию пока официально не комментировали.

Портал также сообщает, что в среду крупнейшее нефтяное месторождение «Меджнун» в Басре подверглось атаке беспилотника, всего через день после того, как другой беспилотник упал на территорию объекта, не причинив никакого ущерба. Информации о жертвах или ущербе пока нет