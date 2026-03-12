USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Лига чемпионов: «Реал», «ПСЖ» и «Буде-Глимт» разгромили соперников

02:11 175

Состоялись еще четыре матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» разгромил «Манчестер Сити» - 3:0. Все три мяча забил уругваец Федерико Вальверде. Счет был открыт на 20-й минуте. Через семь минут Вальверде оформил дубль, а на 42-й минуте полузащитник сделал хет-трик. 

На 58-й минуте Винисиус Жуниор пробил пенальти, но голкипер англичан Джанлуиджи Доннарумма отразил этот удар.

Продолжает удивлять норвежский «Буде-Глимт». После побед над «МанСити», «Атлетико» и «Интером» команда-сюрприз нынешней Лиги чемпионов разгромила дома «Спортинг» - 3:0.

На 32-й минуте полузащитник Сондре Брунстад ударом с пенальти вывел норвежцев вперед. На 45+1-й минуте нападающий Оле-Дидрик Бломберг удвоил преимущество скандинавов. А на 71-й минуте форвард «Буде-Глимт» Каспер Хег забил третий мяч.

Действующий победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил действующего чемпиона мира «Челси» - 5:2.

Счет в матче на 10-й минуте открыл нападающий хозяев поля Брэдли Баркола. Защитник лондонцев Мало Гюсто сравнял счет на 28-й минуте. Спустя 12 минут форвард Усман Дембеле вывел парижан вперед. Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес сравнял счет на 58-й минуте. Витинья забил третий гол парижан на 74-й минуте. На 86-й минуте отличился вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, а в конце встречи на 90+4-й минуте грузин оформил дубль.

В еще одном матче дня «Байер» дома сыграл вничью с «Арсеналом» - 1:1. Счет открыл на 46-й минуте полузащитник «Байера» Роберт Андрих. Нападающий «канониров» Кай Хаверц восстановил равновесие на 89-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар.

Ответные матчи в этих парах состоятся 17 марта.

Решение Совбеза ООН по Ирану
Решение Совбеза ООН по Ирану новость дополнена
01:00 1401
Большой снос в центре Баку: что происходит?
Большой снос в центре Баку: что происходит? фото
01:34 1054
«Штормами» по «Искандерам»
«Штормами» по «Искандерам» горячая тема
11 мартa 2026, 23:54 3783
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
00:45 981
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась обновлено 22:23
11 мартa 2026, 22:23 8129
Советники усомнились в победе Трампа?
Советники усомнились в победе Трампа? новый поворот
11 мартa 2026, 17:22 4585
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
11 мартa 2026, 23:23 2172
Пезешкиан назвал «единственный способ» закончить войну
Пезешкиан назвал «единственный способ» закончить войну
11 мартa 2026, 22:41 3769
На помощь Трампу спешит русская нефть
На помощь Трампу спешит русская нефть наш комментарий; все еще актуально
11 мартa 2026, 16:45 4597
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
Зюганов в тревоге: Мы следующие после Ирана
11 мартa 2026, 21:26 4342
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
«Скала» прорвала фронт: украинцы продвигаются
11 мартa 2026, 21:16 4697

