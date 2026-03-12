Лига чемпионов: «Реал», «ПСЖ» и «Буде-Глимт» разгромили соперников

Мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» разгромил «Манчестер Сити» - 3:0. Все три мяча забил уругваец Федерико Вальверде. Счет был открыт на 20-й минуте. Через семь минут Вальверде оформил дубль, а на 42-й минуте полузащитник сделал хет-трик.

Состоялись еще четыре матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

На 58-й минуте Винисиус Жуниор пробил пенальти, но голкипер англичан Джанлуиджи Доннарумма отразил этот удар.

Продолжает удивлять норвежский «Буде-Глимт». После побед над «МанСити», «Атлетико» и «Интером» команда-сюрприз нынешней Лиги чемпионов разгромила дома «Спортинг» - 3:0.

На 32-й минуте полузащитник Сондре Брунстад ударом с пенальти вывел норвежцев вперед. На 45+1-й минуте нападающий Оле-Дидрик Бломберг удвоил преимущество скандинавов. А на 71-й минуте форвард «Буде-Глимт» Каспер Хег забил третий мяч.

Действующий победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил действующего чемпиона мира «Челси» - 5:2.

Счет в матче на 10-й минуте открыл нападающий хозяев поля Брэдли Баркола. Защитник лондонцев Мало Гюсто сравнял счет на 28-й минуте. Спустя 12 минут форвард Усман Дембеле вывел парижан вперед. Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес сравнял счет на 58-й минуте. Витинья забил третий гол парижан на 74-й минуте. На 86-й минуте отличился вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, а в конце встречи на 90+4-й минуте грузин оформил дубль.

В еще одном матче дня «Байер» дома сыграл вничью с «Арсеналом» - 1:1. Счет открыл на 46-й минуте полузащитник «Байера» Роберт Андрих. Нападающий «канониров» Кай Хаверц восстановил равновесие на 89-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар.

Ответные матчи в этих парах состоятся 17 марта.