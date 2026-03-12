США присоединятся к ударам по «Хезболле»?

Соединенные Штаты могут присоединиться к воздушным ударам по объектам «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщил саудовский канал «Аль-Хадат» со ссылкой на высокопоставленный израильский источник в сфере безопасности.

Подробностей о возможном формате участия США, сроках и условиях такого шага в сообщении не приводится.

Ранее ливанская проиранская группировка «Хезболла» осуществила массированный ракетный обстрел северных районов Израиля и объявила о начале собственной военной операции против еврейского государства. По сообщениям медиа, в сторону израильской территории было выпущено более 100 ракет.