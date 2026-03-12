Израильтянин погиб под ракетным ударом Ирана

Тегеран (Иран). Спасательные операции в жилых домах в районе Ресалат, разрушенных совместными авиаударами США и Израиля
Аббасия (Ливан). Израиль нанес авиаудар по деревне на юге страны
Иехуд (Израиль). Сотрудники спасательной службы несут тело мужчины, погибшего в результате иранского ракетного удара
Ханой (Вьетнам). Подготовка ко всеобщим выборам во Вьетнаме
Нью-Дели (Индия). Полиция задержала активиста Тибетского молодежного конгресса во время акции протеста у китайского посольства, посвященной годовщине Тибетского восстания 1959 года
Дакка (Бангладеш). Длинные очереди на заправочной станции на фоне проблем по поводу поставок топлива в условиях американо-израильского конфликта с Ираном
Мадрид (Испания). Полицейские оцепили территорию, в то время как активисты вывесили на здании в районе Пуэрта-дель-Соль большой баннер с надписью «Нет войне»