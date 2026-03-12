USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Израильтянин погиб под ракетным ударом Ирана

02:40 593

Тегеран (Иран). Спасательные операции в жилых домах в районе Ресалат, разрушенных совместными авиаударами США и Израиля

Аббасия (Ливан). Израиль нанес авиаудар по деревне на юге страны

Иехуд (Израиль). Сотрудники спасательной службы несут тело мужчины, погибшего в результате иранского ракетного удара

Ханой (Вьетнам). Подготовка ко всеобщим выборам во Вьетнаме

Нью-Дели (Индия). Полиция задержала активиста Тибетского молодежного конгресса во время акции протеста у китайского посольства, посвященной годовщине Тибетского восстания 1959 года

Дакка (Бангладеш). Длинные очереди на заправочной станции на фоне проблем по поводу поставок топлива в условиях американо-израильского конфликта с Ираном

Мадрид (Испания). Полицейские оцепили территорию, в то время как активисты вывесили на здании в районе Пуэрта-дель-Соль большой баннер с надписью «Нет войне»

Новая масштабная волна ударов по Тегерану
Новая масштабная волна ударов по Тегерану видео; обновлено 03:36
03:36 5145
В Дубае беспилотник влетел в небоскреб
В Дубае беспилотник влетел в небоскреб видео; новость дополнена
03:08 1045
У берегов Ирака подорваны нефтяные танкеры. Горит и крупное месторождение
У берегов Ирака подорваны нефтяные танкеры. Горит и крупное месторождение обновлено 03:04
03:04 922
Рэпер стал премьер-министром
Рэпер стал премьер-министром объектив haqqin.az
02:46 1033
Скончался Салих Муслим, один из лидеров ОНС. Что о нем известно?
Скончался Салих Муслим, один из лидеров ОНС. Что о нем известно?
02:43 877
Израильтянин погиб под ракетным ударом Ирана
Израильтянин погиб под ракетным ударом Ирана объектив haqqin.az
02:40 594
Решение Совбеза ООН по Ирану
Решение Совбеза ООН по Ирану новость дополнена
01:00 2256
Большой снос в центре Баку: что происходит?
Большой снос в центре Баку: что происходит? фото
01:34 2219
«Штормами» по «Искандерам»
«Штормами» по «Искандерам» горячая тема
11 мартa 2026, 23:54 4627
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
00:45 1260
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась обновлено 22:23
11 мартa 2026, 22:23 8425

