Скончался Салих Муслим, один из лидеров ОНС. Что о нем известно?

Скончался один из лидеров ОНС — вооруженного крыла террористической Рабочей партии Курдистана в Сирии — Салих Муслим. Муслим, входивший в «красную категорию» списка наиболее разыскиваемых террористов Турции, умер в больнице в иракском Эрбиле, где проходил лечение. Причиной смерти названа органная недостаточность.

Салих Муслим родился в 1951 году в сирийском городе Айн‑аль‑Араб (Кобани) провинции Алеппо. В 1970‑е годы жил в Стамбуле, в 1977 году окончил университет в Турции. Известный под кодовым именем «Абу Валат», Муслим в период пребывания Абдуллы Оджалана в Сирии обеспечивал связь РПК с сирийской разведкой «Мухабарат». В 2003 году был арестован режимом Асада, в 2010‑м бежал в Ирак. В том же году Муслима назначили руководителем сирийского крыла РПК — ОНС. Этот пост он занял после Мухаммеда Барзани, известного под кодовым именем «Фуад Омар». В этот период Муслим регулярно посещал лидеров РПК в Кандиле и, по данным источников, выполнял их указания. После «формального» съезда ОНС 28 сентября 2017 года, когда в организации сменилось сопредседательство, Муслим был назначен руководителем по внешним связям Движения демократического общества (TEV‑DEM), которое считается политической структурой РПК в Сирии.

13 марта 2016 года Турция обвинила Муслима в организации теракта в столичном парке Гювен. Четвертый суд по тяжким преступлениям Анкары вынес решение о его аресте, а турецкие власти потребовали от Интерпола объявить его в международный розыск по «красному циркуляру».

В обновленном списке разыскиваемых террористов, опубликованном МВД Турции в этом месяце, Салих Муслим вновь был включен в «красную категорию». Несмотря на это, за последние годы он посещал парламенты Бельгии, Великобритании и Швейцарии.