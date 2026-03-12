USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Скончался Салих Муслим, один из лидеров ОНС. Что о нем известно?

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
02:43 878

Скончался один из лидеров ОНС — вооруженного крыла террористической Рабочей партии Курдистана в Сирии — Салих Муслим. Муслим, входивший в «красную категорию» списка наиболее разыскиваемых террористов Турции, умер в больнице в иракском Эрбиле, где проходил лечение. Причиной смерти названа органная недостаточность.

Бывший сопредседатель ОНС за последние годы запомнился частыми поездками в Европу, где занимался налаживанием международных контактов организации. Считавшийся «вторым командиром» ОНС/PYD после Мазлума Абди, он отличался жесткой, непримиримой позицией в отношении Турции.

Салих Муслим родился в 1951 году в сирийском городе Айн‑аль‑Араб (Кобани) провинции Алеппо. В 1970‑е годы жил в Стамбуле, в 1977 году окончил университет в Турции. Известный под кодовым именем «Абу Валат», Муслим в период пребывания Абдуллы Оджалана в Сирии обеспечивал связь РПК с сирийской разведкой «Мухабарат». В 2003 году был арестован режимом Асада, в 2010‑м бежал в Ирак. В том же году Муслима назначили руководителем сирийского крыла РПК — ОНС. Этот пост он занял после Мухаммеда Барзани, известного под кодовым именем «Фуад Омар». В этот период Муслим регулярно посещал лидеров РПК в Кандиле и, по данным источников, выполнял их указания. После «формального» съезда ОНС 28 сентября 2017 года, когда в организации сменилось сопредседательство, Муслим был назначен руководителем по внешним связям Движения демократического общества (TEV‑DEM), которое считается политической структурой РПК в Сирии.

13 марта 2016 года Турция обвинила Муслима в организации теракта в столичном парке Гювен. Четвертый суд по тяжким преступлениям Анкары вынес решение о его аресте, а турецкие власти потребовали от Интерпола объявить его в международный розыск по «красному циркуляру».

В обновленном списке разыскиваемых террористов, опубликованном МВД Турции в этом месяце, Салих Муслим вновь был включен в «красную категорию». Несмотря на это, за последние годы он посещал парламенты Бельгии, Великобритании и Швейцарии.

Новая масштабная волна ударов по Тегерану
Новая масштабная волна ударов по Тегерану видео; обновлено 03:36
03:36 5146
В Дубае беспилотник влетел в небоскреб
В Дубае беспилотник влетел в небоскреб видео; новость дополнена
03:08 1046
У берегов Ирака подорваны нефтяные танкеры. Горит и крупное месторождение
У берегов Ирака подорваны нефтяные танкеры. Горит и крупное месторождение обновлено 03:04
03:04 924
Рэпер стал премьер-министром
Рэпер стал премьер-министром объектив haqqin.az
02:46 1035
Скончался Салих Муслим, один из лидеров ОНС. Что о нем известно?
Скончался Салих Муслим, один из лидеров ОНС. Что о нем известно?
02:43 879
Израильтянин погиб под ракетным ударом Ирана
Израильтянин погиб под ракетным ударом Ирана объектив haqqin.az
02:40 594
Решение Совбеза ООН по Ирану
Решение Совбеза ООН по Ирану новость дополнена
01:00 2257
Большой снос в центре Баку: что происходит?
Большой снос в центре Баку: что происходит? фото
01:34 2220
«Штормами» по «Искандерам»
«Штормами» по «Искандерам» горячая тема
11 мартa 2026, 23:54 4628
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
00:45 1260
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась обновлено 22:23
11 мартa 2026, 22:23 8425

ЭТО ВАЖНО

Новая масштабная волна ударов по Тегерану
Новая масштабная волна ударов по Тегерану видео; обновлено 03:36
03:36 5146
В Дубае беспилотник влетел в небоскреб
В Дубае беспилотник влетел в небоскреб видео; новость дополнена
03:08 1046
У берегов Ирака подорваны нефтяные танкеры. Горит и крупное месторождение
У берегов Ирака подорваны нефтяные танкеры. Горит и крупное месторождение обновлено 03:04
03:04 924
Рэпер стал премьер-министром
Рэпер стал премьер-министром объектив haqqin.az
02:46 1035
Скончался Салих Муслим, один из лидеров ОНС. Что о нем известно?
Скончался Салих Муслим, один из лидеров ОНС. Что о нем известно?
02:43 879
Израильтянин погиб под ракетным ударом Ирана
Израильтянин погиб под ракетным ударом Ирана объектив haqqin.az
02:40 594
Решение Совбеза ООН по Ирану
Решение Совбеза ООН по Ирану новость дополнена
01:00 2257
Большой снос в центре Баку: что происходит?
Большой снос в центре Баку: что происходит? фото
01:34 2220
«Штормами» по «Искандерам»
«Штормами» по «Искандерам» горячая тема
11 мартa 2026, 23:54 4628
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
00:45 1260
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась обновлено 22:23
11 мартa 2026, 22:23 8425
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться