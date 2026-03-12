USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Рэпер стал премьер-министром

02:46 1037

Катманду (Непал). Бывший рэпер Балендра Шах, популярная фигура революции поколения Z, стал премьер-министром Непала после убедительной победы своей партии на выборах

Тегеран (Иран). Церемония прощания с военными, погибшими при ударах США и Израиля

Бейрут (Ливан).  Последствия военной операции Израиля в Ливане

Вашингтон (США). Статуя, изображающая президента Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна под названием «Король мира» на Национальной аллее

Кесон-Сити (Филиппины). Родственники возложили цветы к памятнику жертвам внесудебных убийств во время президентства Родриго Дутерте в первую годовщину его ареста

Мияко (Япония). Люди молятся на набережной в 15-ю годовщину землетрясения и цунами в Тохоку, в результате которых погибло около 20 000 человек

Гавана (Куба). Дети играют во время школьного мероприятия в парке

Новая масштабная волна ударов по Тегерану
Новая масштабная волна ударов по Тегерану видео; обновлено 03:36
03:36 5146
В Дубае беспилотник влетел в небоскреб
В Дубае беспилотник влетел в небоскреб видео; новость дополнена
03:08 1046
У берегов Ирака подорваны нефтяные танкеры. Горит и крупное месторождение
У берегов Ирака подорваны нефтяные танкеры. Горит и крупное месторождение обновлено 03:04
03:04 924
Рэпер стал премьер-министром
Рэпер стал премьер-министром
02:46 1038
Скончался Салих Муслим, один из лидеров ОНС. Что о нем известно?
Скончался Салих Муслим, один из лидеров ОНС. Что о нем известно?
02:43 881
Израильтянин погиб под ракетным ударом Ирана
Израильтянин погиб под ракетным ударом Ирана
02:40 594
Решение Совбеза ООН по Ирану
Решение Совбеза ООН по Ирану новость дополнена
01:00 2257
Большой снос в центре Баку: что происходит?
Большой снос в центре Баку: что происходит? фото
01:34 2221
«Штормами» по «Искандерам»
«Штормами» по «Искандерам» горячая тема
11 мартa 2026, 23:54 4629
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
00:45 1260
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась обновлено 22:23
11 мартa 2026, 22:23 8425

