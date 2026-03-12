Рэпер стал премьер-министром

Катманду (Непал). Бывший рэпер Балендра Шах, популярная фигура революции поколения Z, стал премьер-министром Непала после убедительной победы своей партии на выборах

Тегеран (Иран). Церемония прощания с военными, погибшими при ударах США и Израиля

Бейрут (Ливан). Последствия военной операции Израиля в Ливане

Вашингтон (США). Статуя, изображающая президента Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна под названием «Король мира» на Национальной аллее

Кесон-Сити (Филиппины). Родственники возложили цветы к памятнику жертвам внесудебных убийств во время президентства Родриго Дутерте в первую годовщину его ареста

Мияко (Япония). Люди молятся на набережной в 15-ю годовщину землетрясения и цунами в Тохоку, в результате которых погибло около 20 000 человек