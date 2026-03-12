В Дубае беспилотник влетел в небоскреб, начался пожар.
По сообщению местных властей, дрон упал на жилое здание в районе Dubai Creek Harbour.
«В настоящее время власти проводят эвакуационные операции для обеспечения безопасности всех присутствующих в здании», — говорится в сообщении.
Dubai Creek Harbour — крупный район Дубая на берегу исторической бухты Дубай‑Крик, рядом с заповедником Рас‑эль‑Хор. Включает в себя жилые кварталы, отели, деловые и торговые пространства, набережные, марина и городской пляж, смотровые площадки и променад.