Магсуд и Сельджан Махсудовы преодолели первую квалификацию на Кубке мира в Нидерландах

В нидерландском Алкмаре стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте.
В первый день соревнований началась квалификация в синхронных прыжках у смешанных пар. Азербайджанский дуэт в составе Магсуда и Сельджан Махсудовых с результатом 48,020 балла занял 11-е место и пробился во второй квалификационный раунд, куда вышли 16 тандемов.
Магсуд и Сельджан - бронзовые призеры прошлогоднего чемпионата мира и победители недавнего Кубка мира в Баку.
Другая пара из Азербайджана Ниджат Мирзоев - Шафига Гумбатова набрала 44,010 балла и стала 24-й среди 26 дуэтов.
Вторая квалификация и финал в этом виде программы состоятся 13 марта.