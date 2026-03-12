Магсуд и Сельджан Махсудовы преодолели первую квалификацию на Кубке мира в Нидерландах

В нидерландском Алкмаре стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте.

В первый день соревнований началась квалификация в синхронных прыжках у смешанных пар. Азербайджанский дуэт в составе Магсуда и Сельджан Махсудовых с результатом 48,020 балла занял 11-е место и пробился во второй квалификационный раунд, куда вышли 16 тандемов.