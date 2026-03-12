Нефть Brent уже выше $100

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).
Цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 5,09 доллара США, или на 5,6%, и составила 95,43 доллара США.
Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 90,34 доллара США.
А цена нефти марки Brent превысила 100 долларов.
В ходе торговых операций на межконтинентальной бирже ICE Futures Europe в Лондоне стоимость майского фьючерсного контракта на экспорт нефти марки Brent crude oil на 2026 год выросла на 8,94% и составила 100,2 доллара США за баррель.
На товарной бирже Нью-Йорка New York Mercantile Exchange стоимость одного барреля нефти марки West Texas Intermediate с поставкой в апреле 2026 года также увеличилась на 8,31% и достигла 94,5 доллара США.