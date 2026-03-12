USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Нефть Brent уже выше $100

09:59 579

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 5,09 доллара США, или на 5,6%, и составила 95,43 доллара США.

Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 90,34 доллара США.

А цена нефти марки Brent превысила 100 долларов.

В ходе торговых операций на межконтинентальной бирже ICE Futures Europe в Лондоне стоимость майского фьючерсного контракта на экспорт нефти марки Brent crude oil на 2026 год выросла на 8,94% и составила 100,2 доллара США за баррель.

На товарной бирже Нью-Йорка New York Mercantile Exchange стоимость одного барреля нефти марки West Texas Intermediate с поставкой в апреле 2026 года также увеличилась на 8,31% и достигла 94,5 доллара США.

Зеленский о мире с Россией и личной неприязни к Путину
Зеленский о мире с Россией и личной неприязни к Путину
10:42 77
Иран парализовал нефтеэкспорт Омана
Иран парализовал нефтеэкспорт Омана
10:29 202
США и Израиль сметают к чертям Иран
США и Израиль сметают к чертям Иран
01:18 10381
Зеленский о снятии санкций с России
Зеленский о снятии санкций с России
10:09 731
Нефть Brent уже выше $100
Нефть Brent уже выше $100
09:59 580
Трамп грозится уничтожить электросистему Ирана
Трамп грозится уничтожить электросистему Ирана
04:44 5465
Второй фронт в Ливане
Второй фронт в Ливане
04:30 6024
Новая масштабная волна ударов по Тегерану
Новая масштабная волна ударов по Тегерану
03:36 8922
В Дубае беспилотник влетел в небоскреб
В Дубае беспилотник влетел в небоскреб
03:08 6224
Нефтяные порты Ирака прекратили работу после атаки Ирана
Нефтяные порты Ирака прекратили работу после атаки Ирана
10:03 4066
Рэпер стал премьер-министром
Рэпер стал премьер-министром
02:46 5430

