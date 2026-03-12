В Бахрейне арестовали подозреваемых в шпионаже на КСИР

В Бахрейне арестовали четверых человек по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел страны.

Согласно информации, Главное управление уголовных расследований и криминалистики задержало четырех граждан Бахрейна и установило личность пятого подозреваемого, который в настоящее время скрывается за границей. Все они подозреваются в сотрудничестве с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

В ведомстве отметили, что в ходе расследования установлено: один из задержанных, действуя по указанию организации и при содействии других лиц, использовал фотооборудование высокого разрешения для съемки и записи координат стратегически важных объектов на территории Бахрейна. Полученные данные передавались КСИР через зашифрованное программное обеспечение.

По данному факту возбуждено уголовное дело.