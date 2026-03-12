USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Зеленский о снятии санкций с России

10:09 733

Санкции против России были введены за ее агрессию, если санкции отменяются, это означает, что признается легитимность агрессии и то или иное государство прощает РФ преступление, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Бундестага Юлией Клёкнер.

«Если вспомнить, Европа, США и весь цивилизованный мир вводили санкции против России, против агрессии. На мой взгляд, если санкции снимаются, это значит, что мы признаем легитимность этой агрессии. Считается, что то или иное государство прощает России это преступление», – заявил украинский лидер.

Зеленский назвал это абсолютно несправедливым решением, которое не может иметь поддержку со стороны Украины.

«Сюрпризы могут быть ежедневные, и даже со стороны, с которой не ожидаешь. Но, на мой взгляд, это абсолютно недопустимо и несправедливо», – сказал президент Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран. По его словам, это поможет справиться с ростом цен на нефть, вызванным американо-израильской военной операцией против Ирана.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает вариант частичного ослабления санкций против российской нефти. По словам собеседников агентства, речь может идти как об общем смягчении ограничений, так и об адресных решениях, которые позволят отдельным странам, в частности Индии, покупать нефть из России без риска американских санкций.

11 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в администрации США пока продолжаются лишь обсуждения возможности частичного снятия санкций со стран, связанных с нефтедобычей.

Зеленский о мире с Россией и личной неприязни к Путину
Зеленский о мире с Россией и личной неприязни к Путину
10:42 88
Иран парализовал нефтеэкспорт Омана
Иран парализовал нефтеэкспорт Омана
10:29 207
США и Израиль сметают к чертям Иран
США и Израиль сметают к чертям Иран наше поле зрения
01:18 10386
Зеленский о снятии санкций с России
Зеленский о снятии санкций с России
10:09 734
Нефть Brent уже выше $100
Нефть Brent уже выше $100
09:59 582
Трамп грозится уничтожить электросистему Ирана
Трамп грозится уничтожить электросистему Ирана обновлено 04:44
04:44 5468
Второй фронт в Ливане
Второй фронт в Ливане видео; обновлено 04:30
04:30 6028
Новая масштабная волна ударов по Тегерану
Новая масштабная волна ударов по Тегерану видео; обновлено 03:36
03:36 8924
В Дубае беспилотник влетел в небоскреб
В Дубае беспилотник влетел в небоскреб видео; новость дополнена
03:08 6228
Нефтяные порты Ирака прекратили работу после атаки Ирана
Нефтяные порты Ирака прекратили работу после атаки Ирана обновлено 10:03
10:03 4068
Рэпер стал премьер-министром
Рэпер стал премьер-министром объектив haqqin.az
02:46 5433

ЭТО ВАЖНО

Зеленский о мире с Россией и личной неприязни к Путину
Зеленский о мире с Россией и личной неприязни к Путину
10:42 88
Иран парализовал нефтеэкспорт Омана
Иран парализовал нефтеэкспорт Омана
10:29 207
США и Израиль сметают к чертям Иран
США и Израиль сметают к чертям Иран наше поле зрения
01:18 10386
Зеленский о снятии санкций с России
Зеленский о снятии санкций с России
10:09 734
Нефть Brent уже выше $100
Нефть Brent уже выше $100
09:59 582
Трамп грозится уничтожить электросистему Ирана
Трамп грозится уничтожить электросистему Ирана обновлено 04:44
04:44 5468
Второй фронт в Ливане
Второй фронт в Ливане видео; обновлено 04:30
04:30 6028
Новая масштабная волна ударов по Тегерану
Новая масштабная волна ударов по Тегерану видео; обновлено 03:36
03:36 8924
В Дубае беспилотник влетел в небоскреб
В Дубае беспилотник влетел в небоскреб видео; новость дополнена
03:08 6228
Нефтяные порты Ирака прекратили работу после атаки Ирана
Нефтяные порты Ирака прекратили работу после атаки Ирана обновлено 10:03
10:03 4068
Рэпер стал премьер-министром
Рэпер стал премьер-министром объектив haqqin.az
02:46 5433
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться