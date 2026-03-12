Зеленский о снятии санкций с России

Санкции против России были введены за ее агрессию, если санкции отменяются, это означает, что признается легитимность агрессии и то или иное государство прощает РФ преступление, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Бундестага Юлией Клёкнер.

«Если вспомнить, Европа, США и весь цивилизованный мир вводили санкции против России, против агрессии. На мой взгляд, если санкции снимаются, это значит, что мы признаем легитимность этой агрессии. Считается, что то или иное государство прощает России это преступление», – заявил украинский лидер.

Зеленский назвал это абсолютно несправедливым решением, которое не может иметь поддержку со стороны Украины.

«Сюрпризы могут быть ежедневные, и даже со стороны, с которой не ожидаешь. Но, на мой взгляд, это абсолютно недопустимо и несправедливо», – сказал президент Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран. По его словам, это поможет справиться с ростом цен на нефть, вызванным американо-израильской военной операцией против Ирана.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает вариант частичного ослабления санкций против российской нефти. По словам собеседников агентства, речь может идти как об общем смягчении ограничений, так и об адресных решениях, которые позволят отдельным странам, в частности Индии, покупать нефть из России без риска американских санкций.

11 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в администрации США пока продолжаются лишь обсуждения возможности частичного снятия санкций со стран, связанных с нефтедобычей.