USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Новость дня
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Бомбардировки не уничтожили аятолл. Только наземная операция?

10:18 663

Позиции правительства Ирана не пошатнулись за две недели войны с США и Израилем, в ближайшее время ему не грозит крах. К такому выводу пришла американская разведка, пишет Reuters со ссылкой на три источника.

Множество разведывательных докладов содержат «последовательный анализ о том, что режиму не грозит крах» и он «сохраняет контроль над иранским населением», заявил один из собеседников. По его словам, последний доклад с таким выводом был представлен на днях.

Кроме того, высокопоставленные должностные лица Израиля также признают отсутствие уверенности в скором падении режима в Иране, рассказал источник Reuters. Собеседники агентства отметили, что ситуация на местах изменчива и что динамика внутри Ирана может измениться.

Израильский источник подчеркнул, что Тель-Авив не намерен допускать сохранение нынешнего режима в Иране. Для смены правительства, по его словам, необходима наземная операция.

После нанесения ударов по территории Ирана 28 февраля и начала военной операции «Эпическая ярость» президент США Дональд Трамп заявил, что ее цель — защита американского народа и его союзников от угроз, исходящих от иранского режима. В ходе атак США и Израиль нанесли множественные удары по объектам военно-политического руководства страны.

Вашингтон с самого начала войны не исключает возможность проведения наземной военной операции в Иране. Трамп говорил, что операция против Тегерана может продолжаться четыре недели.

Зеленский о мире с Россией и личной неприязни к Путину
Зеленский о мире с Россией и личной неприязни к Путину
10:42 90
Иран парализовал нефтеэкспорт Омана
Иран парализовал нефтеэкспорт Омана
10:29 210
США и Израиль сметают к чертям Иран
США и Израиль сметают к чертям Иран наше поле зрения
01:18 10388
Зеленский о снятии санкций с России
Зеленский о снятии санкций с России
10:09 736
Нефть Brent уже выше $100
Нефть Brent уже выше $100
09:59 584
Трамп грозится уничтожить электросистему Ирана
Трамп грозится уничтожить электросистему Ирана обновлено 04:44
04:44 5468
Второй фронт в Ливане
Второй фронт в Ливане видео; обновлено 04:30
04:30 6029
Новая масштабная волна ударов по Тегерану
Новая масштабная волна ударов по Тегерану видео; обновлено 03:36
03:36 8924
В Дубае беспилотник влетел в небоскреб
В Дубае беспилотник влетел в небоскреб видео; новость дополнена
03:08 6228
Нефтяные порты Ирака прекратили работу после атаки Ирана
Нефтяные порты Ирака прекратили работу после атаки Ирана обновлено 10:03
10:03 4069
Рэпер стал премьер-министром
Рэпер стал премьер-министром объектив haqqin.az
02:46 5434

ЭТО ВАЖНО

Зеленский о мире с Россией и личной неприязни к Путину
Зеленский о мире с Россией и личной неприязни к Путину
10:42 90
Иран парализовал нефтеэкспорт Омана
Иран парализовал нефтеэкспорт Омана
10:29 210
США и Израиль сметают к чертям Иран
США и Израиль сметают к чертям Иран наше поле зрения
01:18 10388
Зеленский о снятии санкций с России
Зеленский о снятии санкций с России
10:09 736
Нефть Brent уже выше $100
Нефть Brent уже выше $100
09:59 584
Трамп грозится уничтожить электросистему Ирана
Трамп грозится уничтожить электросистему Ирана обновлено 04:44
04:44 5468
Второй фронт в Ливане
Второй фронт в Ливане видео; обновлено 04:30
04:30 6029
Новая масштабная волна ударов по Тегерану
Новая масштабная волна ударов по Тегерану видео; обновлено 03:36
03:36 8924
В Дубае беспилотник влетел в небоскреб
В Дубае беспилотник влетел в небоскреб видео; новость дополнена
03:08 6228
Нефтяные порты Ирака прекратили работу после атаки Ирана
Нефтяные порты Ирака прекратили работу после атаки Ирана обновлено 10:03
10:03 4069
Рэпер стал премьер-министром
Рэпер стал премьер-министром объектив haqqin.az
02:46 5434
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться