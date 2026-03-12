Бомбардировки не уничтожили аятолл. Только наземная операция?

Позиции правительства Ирана не пошатнулись за две недели войны с США и Израилем, в ближайшее время ему не грозит крах. К такому выводу пришла американская разведка, пишет Reuters со ссылкой на три источника.

Множество разведывательных докладов содержат «последовательный анализ о том, что режиму не грозит крах» и он «сохраняет контроль над иранским населением», заявил один из собеседников. По его словам, последний доклад с таким выводом был представлен на днях.

Кроме того, высокопоставленные должностные лица Израиля также признают отсутствие уверенности в скором падении режима в Иране, рассказал источник Reuters. Собеседники агентства отметили, что ситуация на местах изменчива и что динамика внутри Ирана может измениться.

Израильский источник подчеркнул, что Тель-Авив не намерен допускать сохранение нынешнего режима в Иране. Для смены правительства, по его словам, необходима наземная операция.

После нанесения ударов по территории Ирана 28 февраля и начала военной операции «Эпическая ярость» президент США Дональд Трамп заявил, что ее цель — защита американского народа и его союзников от угроз, исходящих от иранского режима. В ходе атак США и Израиль нанесли множественные удары по объектам военно-политического руководства страны.

Вашингтон с самого начала войны не исключает возможность проведения наземной военной операции в Иране. Трамп говорил, что операция против Тегерана может продолжаться четыре недели.