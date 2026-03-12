USD 1.7000
Трамп не учел один важный момент

Politico
10:20 546

Администрация президента США Дональда Трампа не подготовилась должным образом к последствиям, которыми военная операция против Ирана чревата для нефтяных рынков. С такой оценкой выступила газета Politico.

Как отмечает издание, президент США Дональд Трамп в начале своего второго срока обещал обеспечить США «энергетическое доминирование», однако спустя 15 месяцев министр энергетики Крис Райт и министр внутренних дел Дуглас Бергам, «кажется, застигнуты врасплох скачком мировых цен на нефть после удара по Ирану и пытаются предотвратить всплеск инфляции из-за роста цен на энергоносители». По оценке газеты, Райт и Бергам, чье ведомство не является силовым и занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, «рискуют пережить крупнейший энергетический кризис второго срока» Трампа.

«Эксперты в области энергетики считают, что администрация недооценила последствия начала войны для нефти, которые, несмотря на рекордные объемы добычи в США, привели к росту стоимости бензина в стране на 60 центов за галлон (3,785 литра) менее чем за две недели», - пишет Politico.

Ранее Министерство энергетики США сообщило о планах высвобождения из американского стратегического резерва 172 млн баррелей нефти в течение 120 дней. Ведомство исходит из того, что в течение следующего года резерв будет восполнен «примерно на 200 млн баррелей». Страны - члены Международного энергетического агентства (МЭА) ранее договорились выделить 400 млн баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов для стабилизации ситуации на рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке.

